ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях

ВТБ представил технологию применения смарт-контрактов с использованием цифровых рублей. Прототип трехсторонней сделки был представлен в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Банк смоделировал смарт-контракт на платформе цифрового рубля Банка России на поставку технологического оборудования, чтобы продемонстрировать, как сделки такого формата позволяют автоматизировать бизнес-процессы при расчетах.

По условиям смоделированной сделки заказчик приобрел серверное оборудование у поставщика, а ВТБ в качестве финансового партнера сделки обеспечил их взаиморасчеты в цифровых рублях с применением смарт-контракта на платформе цифрового рубля. Таким образом заказчику нужно было только подключиться к платформе ЦБ через систему «ВТБ Бизнес-онлайн» и ввести условия контракта, а поставщику — подтвердить их.

Смарт-контракт — это защищенная от взлома программа, которая исполняется в сети блокчейн при выполнении четких предопределенных условий. Все данные контракта фиксируются в блокчейне, поэтому в него нельзя несанкционированно внести изменения. В дальнейшем смарт-контракт самостоятельно проверяет каждую заявку на поставку оборудования на соответствие согласованным условиям, исключая любые ошибки. По мере выполнения каждого этапа работ смарт-контракт автоматически отмечает изменения статуса. Как только обе стороны подтверждают исполнение условий договора, поставщик мгновенно получает платеж в цифровых рублях.

«Современному обществу уже недостаточно просто совершать перевод со счета на счет. Существует потребность в формировании нового доверительного пространства расчетов, где перевод, программирование сделки и управление информацией связаны в одно целое и надежно защищены. Платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок, появится безопасная среда для программирования смарт- контрактов. Юридическим лицам применение смарт-контрактов с цифровым рублем позволит автоматизировать проведение расчетов по договорам, а также осуществлять мониторинг их целевого использования. Эта функциональность будет полезна и для участников финансового рынка, и для бизнеса», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Сочетание технологий смарт-контракта и цифрового рубля делает расчеты безопасными и прозрачными, позволяя проверять их корректность и отслеживать все этапы прохождения средств. Такой программный комплекс, автоматизирующий все этапы сделок, может быть применен в абсолютно разных бизнес-задачах и процессах организаций любых отраслей. Смарт-контракты дают возможность бизнесу сэкономить на посредниках при проведении сделок, а также снижают затраты на их сопровождение. Эти средства компании потом могут направить на развитие бизнеса или внедрение и разработку новых решений, что улучшает бизнес-климат в стране и повышает эффективность управления экономикой», — отметил Виталий Сергейчук, член правления банка ВТБ.