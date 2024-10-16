Разделы

ПО Софт Безопасность
|

Positive Technologies представила «ХардкорИТ» — подход к расчету киберустойчивости ИТ-инфраструктуры

Positive Technologies представила новую методологию построения киберзащиты — «ХардкорИТ». Концепция поможет организациям понять, сколько времени требуется злоумышленнику на причинение недопустимого ущерба, а также как замедлить и сделать более заметным для службы ИБ его продвижение в инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Финансовые организации остаются в центре внимания киберпреступников: в 2023 г. финсектор оказался в тройке самых атакуемых отраслей. По данным пентестов, проведенных Positive Technologies в прошлом году, 96% компаний не защищены от проникновения хакеров в их ИТ-инфраструктуру. При этом для успешной атаки и нанесения недопустимого ущерба злоумышленникам требуется от 6,5 часов. Для проникновения в локальную сеть трех из четырех организаций достаточно сделать всего три шага. Специалистам мониторинга и реагирования на инциденты нужно быть наготове круглосуточно, чтобы обеспечить непрерывную работу бизнеса в таких условиях. Как показывают опросы, позволить себе такие затраты могут лишь 36% организаций. Большинство по-прежнему уязвимы и не успевают вовремя отреагировать на инцидент. Для того чтобы оставаться киберустойчивыми, им необходимо проработать шаги для управления временем атаки и сделать ее более заметной для служб ИБ.

Подход «ХардкорИТ» заключается в том, чтобы замедлить атаку злоумышленников (time to attack, TTA) и предоставить команде по защите от киберинцидентов больше времени на реагирование и локализацию (time to contain, TTC).

На основе данных тестов на проникновение, многолетнего опыта компании в отражении кибератак и защите российских организаций, специалисты Positive Technologies создали тепловую карту, наложенную на матрицу MITRE ATT&CK. С ее помощью можно посчитать время атаки на любую ИТ-инфраструктуру. Результаты моделирования показали, что для непрерывной работы критически важных бизнесу сервисов TTA должно быть в два раза больше TTC. Например, если период реагирования составляет 8 часов, необходимо увеличить время продвижения злоумышленника в системе до 16. Таким образом ХардкорИТ помогает бизнесу добиться прогнозируемой киберустойчивости с опорой на четкие метрики: время кибератаки и количество шагов для ее реализации.

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro
Цифровизация

«"ХардкорИТ" — это первая на российском рынке методология, основанная на математическом моделировании времени кибератак, — сказал Марат Чураков, директор по инфраструктуре Positive Technologies. — Благодаря большому опыту в проведении тестов на проникновение, мы смогли предложить концепцию контроля киберзащиты, метрики которой понятны как специалистам ИБ, так и ИТ и бизнесу. Этот подход будет особенно полезен руководителям отделов цифровой трансформации и подразделений ИТ для поддержания высокого уровня киберустойчивости инфраструктуры как в финансовом секторе, сильно зависящем от бесперебойной работы ИТ, так и в других отраслях».

Внедрение методологии поможет компаниям определить собственные показатели времени атаки и реагирования на киберинцидент и сформировать программу ИТ-трансформации, чтобы прогнозируемо увеличить период, необходимый хакерам для причинения неприемлемого ущерба. «ХардкорИТ» позволит выявить наиболее опасные векторы атак и точки проникновения в ИТ-инфраструктуру конкретной организации. Кроме того, использование методологии сократит время выхода на рынок новых продуктов и сервисов за счет применения подхода secure by design при выводе в продуктивную эксплуатацию, что особенно важно на быстроразвивающемся финтех-рынке. Впоследствии эти данные можно использовать для непрерывной автоматической проверки кибеустойчивости ИТ-инфраструктуры с помощью метапродукта MaxPatrol Carbon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Российский энергогигант потратит 200 миллионов на замену иностранных файерволов

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

Научились у россиян. Американцы пользуются «Касперским» в обход его запрета в США. Помогают методы, применяемые в России

Константин Симонов, DataSpace Cloud: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

Удаление сверхопасной шпионской функции Windows 11, которую все ненавидят, ломает «Проводник». Новый «подарок» Microsoft

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: