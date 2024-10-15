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Компания «Раздолье» автоматизировала учет на Ижевском авиационном заводе

ВЦ «Раздолье» провело автоматизацию Ижевского авиационного завода на базе программы «1С:ERP Управление предприятием 2». Автоматизировано 50 рабочих мест. Автоматизирован раздельный учет деятельности предприятия для целей ГОЗ. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

Ижевский Авиационный Завод — предприятие по разработке и производстве беспилотных авиационных систем (БАС) самолетного типа. Одним из ключевых преимуществ этого производственного объекта является создание всех комплексов внутри собственного конструкторского центра, отдела разработки программного обеспечения и сборочного производства.

До начала внедрения проекта на заводе использовалась система «:ERP Управление предприятием», однако были трудности в ее эксплуатации, что не делало систему полноценным решением для управления бизнесом. Система не предоставляла возможности формирования отчетности и анализа себестоимости продукции.

Проект автоматизации стартовал в ноябре 2023 г. с проведения аудита системы и разработки проектных решений по доработке «1С:ERP». Эти решения включали: учет закупок, продаж, производство, складской, бухгалтерский и налоговый учет, расчет себестоимости, автоматическое заполнение регламентированной отчетности, расчетно-калькуляционные материалы и раздельный учет деятельности предприятия для целей ГОЗ.

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Изменения требовали внесения корректировок в текущие процессы компании, поэтому был составлен план перехода, реализованный самим предприятием под руководством консультантов Внедренческого центра «Раздолье». Работы велись по апрель 2024 г. и завершились в мае 2024 г.

«Считаем, что выбор в качестве системы комплексной автоматизации программы “1С:ERP”, а в качестве партнера по внедрению ВЦ “Раздолье”, оказался верным, так как в рамках проекта мы получили необходимое нам решение. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с ВЦ “Раздолье” при осуществлении наших планов по развитию системы автоматизации управлением предприятия», — отметил финансовый директор АО «Ижевский авиационный завод» Кирилл Саляхов.

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