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BIA Technologies оптимизировала адресную доставку «Деловых Линий» в дни пикового спроса

Эксперты ИТ-компании разработали и внедрили в работу логистического оператора алгоритмы распределения нагрузки на транспортные средства, а также минимизировали привлечение дополнительного транспорта. Традиционно всплеск востребованности таких запросов приходился на конец каждого месяца и квартала, когда компании закрывают свои периоды. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Реализация проекта проходила поэтапно. Внедрение технологии включало: обновление алгоритма для определения дат в заявках, настройку сдвигов и ограничений по городам, а также изменение приоритетов обработки заказов для операторов контакт-центра и автодоставки.

«Технологичность является необходимостью для транспортных компаний, стремящихся оставаться конкурентоспособными на рынке. Несмотря на высокий уровень цифровизации процессов, грузоперевозчик сталкивался с неравномерной нагрузкой на автопарк в дни, когда резко растет число заявок. Благодаря проведенной оптимизации нам удалось сохранить сроки выполнения услуги и равномерно разделить нагрузку на автопарк "Деловых Линий"», – сказал коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

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«Оптимизация процесса позволила нам эффективнее реагировать на изменения спроса и адаптировать работу компании, сохраняя высокое качество работы даже в дни максимальных нагрузок. Внедрение алгоритма повысило операционную эффективность и снизило нагрузку на персонал. Более равномерное распределение задач между транспортом и сотрудниками способствовали улучшению качества адресной доставки, что в свою очередь повысило удовлетворенность клиентов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

Для наглядной оценки эффективности решений, их улучшений и дальнейшей реализации экспертами BIA Technologies была создана виртуальная модель алгоритма. Затем проект был внедрен в одном из подразделений «Деловых Линий», после чего решение масштабировали на другие терминалы перевозчика. Помимо основного функционала эксперты ИТ-интегратора также реализовали и другие возможности, повышающие эффективность услуги адресной доставки.

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