ДОМ.РФ представил топ ИИ-профессий будущего в сфере строительства

ДОМ.РФ презентовал топ профессий будущего в строительной отрасли, которые появятся благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Список представил директор по цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов в рамках пленарного заседания «AI как революция производительности» на международном форуме «Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference» в Иннополисе.

Мировой среднегодовой темп прироста использования ИИ в строительной отрасли превышает 34%. В связи с активным внедрением искусственного интеллекта новые специальности для работы с такими технологиями могут появиться уже в ближайшие 3-5 лет.

«Cегодня насчитывается уже порядка десятка направлений, где умные решения помогают повысить эффективность строительства. На этом фоне появляются и новые специальности, которых до изобретения искусственного интеллекта не было. Так, в ближайшие несколько лет самыми востребованными ИИ-профессиями в строительной отрасли станут инженер-проектировщик ИИ, инженер по машинному обучению в строительстве, ИИ-архитектор, инженер по ИИ-безопасности, специалист по ИИ-управлению ресурсами. Программы обучения таких специалистов мы готовы разработать на базе Цифровой академии ДОМ.РФ», — подчеркнул Александр Лукьянов.

Инженер-проектировщик ИИ сможет создавать проекты зданий, используя алгоритмы машинного обучения и генеративные модели для оптимизации конструкций и материалов. Инженер по машинному обучению в строительстве научится прогнозировать сроки стройки и систематизировать управление ресурсами. ИИ-архитектор будет использовать навыки в разработке архитектурных решений при помощи ИИ для анализа данных о ландшафте, окружающей среде и предпочтениях клиентов. Инженер по ИИ-безопасности возьмет на себя задачи анализа данных с датчиков и камер для отслеживания качества материалов и работ, выявления дефектов и оптимизации процесса строительства. А специалист по ИИ-управлению ресурсами может оптимизировать закупки материалов, управлять складскими запасами и транспортировкой, используя ИИ для прогнозирования спроса и улучшения логистики.

Как отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак, российские компании сейчас испытывают нехватку квалифицированных кадров в области ИИ и обработки данных. Решить эту задачу для отрасли жилищного строительства сможет подготовка специалистов с ИИ-компетенциями и прикладными навыками.

«Сегодня необходимо создавать новые программы подготовки специалистов в области ИИ, обновлять учебные планы и внедрять современные инструменты в образовательный процесс. Сегодня мы на базе ДОМ.РФ уже запустили специальный онлайн-курс "Искусственный интеллект в девелопменте". Также на базе ведущих технических вузов мы планируем организовать лекции про ИИ в строительстве», — добавил Николай Козак.