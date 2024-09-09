Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Интеллектуальный чат-бот CraftTalk помогает фармацевтической компании «Пульс» улучшить взаимодействие с клиентами

Фармацевтическая компания «Пульс» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», совместно интегрировали в работу единого контакт-центра компании коммуникацию на основных маркет-плейсах – Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries и др.

Важное место в бизнесе ФК «Пульс» – национального фармдистрибьютора, занимает направление онлайн продаж населению. Для обслуживания клиентов в компании действует собственный колл-центр интернет-аптеки Polza.ru. Для более эффективного взаимодействия с клиентами в 2024 г. компания внедрила в деятельность колл-центра ИИ-платформу CraftTalk, обеспечивающую помощь операторам для текстового общения с покупателями в омниканальном формате.

В первой части проекта чат-бот от CraftTalk был встроен в работу на сайте интернет-аптеки Polza.ru, социальных сетях (ВК, «Одноклассники»), мессенджерах и электронной почты. Бот был обучен на базе знаний компании и продолжает постоянно обучаться на текущих диалогах операторов. Благодаря этому ИИ-ассистент суммарно отвечает на более чем 75% вопросов, поступающих во всех текстовых каналах.

В мае 2024 г. ФК «Пульс» приняла решение о расширении действия платформы CraftTalk на взаимодействие с клиентами, предпочитающими покупки на маркетплейсах. Первым был подключен Ozon, затем произошла интеграция с «Яндекс Маркетом» и Wildberries. Сегодня вся работа по обработке онлайн заказов в текстовых каналах идет через платформу CraftTalk. В среднем через платформу обрабатывается более 13 тыс. диалогов в месяц и тренд на переход в текст продолжает расти. Сегодня текстовая коммуникация по каналам через маркетплейсы занимает в работе колл-центра компании порядка 80% диалогов.

Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров
Техника

Евгений Кедров, руководитель клиентской поддержки ФК «Пульс», сказал : «Решение о внедрении в работу нашего колл-центра омниканальной текстовой платформы CraftTalk было принято в конце 2023 г. Мы решили работать в облачной платформе, чтобы иметь возможность планомерно расширять масштаб взаимодействия без дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Результаты перехода удовлетворяют наши потребности, мы продолжаем расширять площадки и передавать на ИИ-бота все больше рутинных запросов, подключая операторов к решению нестандартных вопросов и индивидуальным консультациям».

Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk, отметил: «Мы благодарны ФК «Пульс» за комплексный подход к работе с цифровыми каналами. Именно благодаря задаче от них мы провели полноценную интеграцию в наше решение ведущих отечественных маркетплейсов. Мы продолжаем с коллегами отслеживать тренды коммуникации в тестовых каналах и их влияние на улучшение клиентского опыта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Илон Маск запустил группировку спутников-шпионов США

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS