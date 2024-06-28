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«Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate

3 июля ведущий российский ИБ-вендор «Код Безопасности» проведет бесплатный вебинар, на котором эксперты компании расскажут про состояние рынка серверной виртуализации, актуальные вызовы заказчиков и сценариях защиты инфраструктуры с помощью средства микросегментации и обеспечения безопасности виртуальных машин vGate. Стрим начнется в 11:00 (мск).

Программа вебинара

11:00 – 11:15

Обзор рынка серверной виртуализации (коммерческий директор Федор Дбар)

•практический опыт заказчиков по импортозамещению;

технологические тренды и видение поставщиков сред виртуализации.

11:20 – 11:35

Практические кейсы по защите виртуальной инфраструктуры средствами vGate (ведущий эксперт отдела продвижения продуктов Евгений Тарелкин)

•актуальные задачи заказчиков;

•результаты внедрения.

11:40 – 12:00

Функционал и развитие продукта vGate (руководитель отдела продвижения продуктов Павел Коростелев)

•текущий функционал;

•необходимость глубокой интеграции МЭ уровня гипервизора;

•планы по реализации нового функционала – интеграция с NGFW «Континент 4»;

•изменения в лицензировании.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке

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erid:erid: LjN8JzcNBРекламодатель: ООО Код безопасностиИНН/ОГРН: 7715719244/5087746212241Сайт: https://www.securitycode.ru/

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