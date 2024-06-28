«Код Безопасности» приглашает на вебинар о рынке виртуализации и vGate
3 июля ведущий российский ИБ-вендор «Код Безопасности» проведет бесплатный вебинар, на котором эксперты компании расскажут про состояние рынка серверной виртуализации, актуальные вызовы заказчиков и сценариях защиты инфраструктуры с помощью средства микросегментации и обеспечения безопасности виртуальных машин vGate. Стрим начнется в 11:00 (мск).
Программа вебинара
11:00 – 11:15
Обзор рынка серверной виртуализации (коммерческий директор Федор Дбар)
•практический опыт заказчиков по импортозамещению;
•технологические тренды и видение поставщиков сред виртуализации.
11:20 – 11:35
Практические кейсы по защите виртуальной инфраструктуры средствами vGate (ведущий эксперт отдела продвижения продуктов Евгений Тарелкин)
•актуальные задачи заказчиков;
•результаты внедрения.
11:40 – 12:00
Функционал и развитие продукта vGate (руководитель отдела продвижения продуктов Павел Коростелев)
•текущий функционал;
•необходимость глубокой интеграции МЭ уровня гипервизора;
•планы по реализации нового функционала – интеграция с NGFW «Континент 4»;
•изменения в лицензировании.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке
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