Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5. Обновления коснулись всех продуктов бренда. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Отображение данных и изменения интерфейса

У пользователей появилось больше возможностей по управлению отображением данных через таблицы, карточки, виджеты и другие объекты, а в изменениях интерфейса были учтены их пожелания для более легкой работы с продуктами.

– переработано множество элементов редактора для типов объектов системы (доступность, заполнение, валидация, табличный вид и дерево) и для блоков карточек (виджет, история, чат, текст и свойства).

– переработан интерфейс для редактора действий, добавлена возможность задавать цвет кнопки в зависимости от темы.

– улучшен UI/UX раздела «Пользователи».

– внедрен новый редактор версий рабочих процессов (плейбуков, жизненных циклов, сценариев обработки заявок и пр. в зависимости от модулей).

– для виджетов «Радар», «Карта» и «Глобус» добавлена возможность отображать описание для подписей осей, а также указывать нулевое и максимальное значения на радиальной оси и отрисовку стрелок по заданиям, чтобы исключить наслоение анимаций.

– для виджета «Таблица» добавлена возможность задавать ширину колонок и настраивать их сортировку в связанных таблицах.

– обеспечен механизм отображения всплывающих подсказок по виджетам (при наведении на него курсора мыши) и «заглушек» при отображении пустых блоков.

– для меню Платформы добавлен динамический скролл.

– для редактора карточек добавлена настройка шага в пикселях (через изменение размера сетки).

Коннекторы и работа с данными

Интеграции с любыми внешними системами – важная часть работы платформы как при построении единой экосистемы в рамках оркестрации, так и при выстраивании механизмов реагирования. Поэтому часть обновлений коснулась функционала коннекторов и преобразований данных, благодаря чему расширена логика работы и усилена гибкость продуктов Security Vision при интеграции внешних систем и во время обработки данных из них:

– добавлены визуальное разграничение включенных и выключенных коннекторов и отображение наименований расписаний коннекторов в зависимости от их состояния.

– для коннекторов типа «HTTP» (API) и «Файл» (чтение/запись) добавлены возможности использования архивов BZip2 и Tar, а также выбор конкретного файла из zip архива в HTTP;

– для всех коннекторов обновлены условия для повторения шага (если результат разбит на отдельные события, то проверять условие по каждому событию и повторять шаг, если хотя бы по одному выполнилось) и добавлена возможность получения информации о коннекторах в пуле и свободных портах;

– обновлена логика обновления и применения настроек отправки журнала аудита по Syslog;

– при обработке данных в результате парсинга результат опции «Разбить результат по отдельным событиям» для двух блоков на одном уровне объединяется в события с вариантами всех комбинаций результатов;

– для преобразования «Замена» добавлены опции удаления в начале и конце строки;

– добавлен новый тип преобразования - «Удалить пустые значения из множественных»;

– для парсинга «JPath» добавлена возможность получать имя атрибута (родительского элемента) и полный путь;

– добавлена возможность не только задавать регулярное выражение (преобразование) как фиксированное значение, но и загружать его динамически из свойств, переменных и др.

Ролевая модель

У владельцев системы появилось больше возможностей по управлению пользователями и учету различных изменений:

– добавлена возможность изменения родительской организации в деревьях групп сотрудников и групп пользователей;

– добавлена возможность задавать несколько групп пользователей;

– добавлена возможность запрещать пользователям изменять данные в профилях;

– переработан интерфейс отображения истории изменений в карточке (логирование), добавлена возможность перенести функционал экспорта/импорта событий аудита в выделенный сервис с целью оптимизации;

– для настройки журнала аудита добавлено логирование событий по изменению настроек журнала.

Общая производительность и функциональные компоненты

Другие весомые обновления затронули общую производительность и работу функциональных компонентов:

– оптимизирован процесс удаления большого количества объектов и строк справочников из портала;

– обновлены Angular, Prime NG, amcharts, openlayers, cytoscape, globe.gl, gridster и платформа на .NET 8 (включая библиотеки на актуальные версии);

– обновлен сервис интеграции с СУДИР;

– настроена работа фильтра в общем виде типа «Дерево»;

– внедрены улучшения в рабочих календарях, библиотеке (селекторе) виджетов, процессах удаления данных и других массовых операциях общем виде «Дерево», в меню Платформы и интерфейсе мониторинга состояния компонентов;

– добавлена возможность полнотекстового поиска в «Чате» по аналогии с поиском по действиям в «Графах»;

– добавлена возможность выбора кодировки выгружаемого файла и разделителя текста, а также при назначении цвет фона у документа для отчетов;

– внутрипортальные оповещения получили возможность загружать значения свойств объектов и справочников.