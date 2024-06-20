В ДОМ.РФ поделились опытом импортозамещения в ИТ на CNews FORUM Кейсы

В Москве состоялось ежегодное мероприятие «CNews FORUM Кейсы». В рамках секции «Импортозамещение» ИТ-директор ДОМ.РФ Антон Петухов рассказал о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и результатах перехода на российские решения в институте развития.

Как отметил Антон Петухов, процесс импортозамещения стартовал в ДОМ.РФ в 2021 году. Для этих целей создан специальный проектный офис, который сегодня ведет 45 проектов по замене иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования на российские аналоги.

«ДОМ.РФ обладает масштабной ИТ-инфраструктурой, включающей в себя 2 ИТ-контура, 6 геораспределённых дата-центров, 427 автоматизированных систем, и использует 64 класса программного обеспечения. Все эти составляющие требуют высокого уровня непрерывности, доступности и безопасности, поэтому в группе компаний ДОМ.РФ одним из ключевых проектов стало обеспечение технологического суверенитета. Следует отметить, что доля расходов на отечественный софт и оборудование в компании растет ежегодно. По итогам 2023 года она уже превысила 90%», — подчеркнул он.

Средний уровень импортозамещения ПО в ДОМ.РФ сегодня составляет 70%, а по 48 классам он превышает 90%. В этом году ДОМ.РФ уже реализовал ряд крупных проектов по импортозамещению, до конца года завершится внедрение российского корпоративного месседжера, системы управления проектами, бизнес-аналитики, а также системы удаленного доступа для сотрудников.