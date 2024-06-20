Разделы

Цифровизация Инфраструктура Импортонезависимость
|

В ДОМ.РФ поделились опытом импортозамещения в ИТ на CNews FORUM Кейсы

В Москве состоялось ежегодное мероприятие «CNews FORUM Кейсы». В рамках секции «Импортозамещение» ИТ-директор ДОМ.РФ Антон Петухов рассказал о текущем состоянии ИТ-инфраструктуры и результатах перехода на российские решения в институте развития.

Как отметил Антон Петухов, процесс импортозамещения стартовал в ДОМ.РФ в 2021 году. Для этих целей создан специальный проектный офис, который сегодня ведет 45 проектов по замене иностранного программного обеспечения (ПО) и оборудования на российские аналоги.

«ДОМ.РФ обладает масштабной ИТ-инфраструктурой, включающей в себя 2 ИТ-контура, 6 геораспределённых дата-центров, 427 автоматизированных систем, и использует 64 класса программного обеспечения. Все эти составляющие требуют высокого уровня непрерывности, доступности и безопасности, поэтому в группе компаний ДОМ.РФ одним из ключевых проектов стало обеспечение технологического суверенитета. Следует отметить, что доля расходов на отечественный софт и оборудование в компании растет ежегодно. По итогам 2023 года она уже превысила 90%», — подчеркнул он.

Средний уровень импортозамещения ПО в ДОМ.РФ сегодня составляет 70%, а по 48 классам он превышает 90%. В этом году ДОМ.РФ уже реализовал ряд крупных проектов по импортозамещению, до конца года завершится внедрение российского корпоративного месседжера, системы управления проектами, бизнес-аналитики, а также системы удаленного доступа для сотрудников.

erid:erid: LjN8KWtNRРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России пишут ПО для управления крупным рогатым скотом на замену иностранному софту

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

«Яндекс» выпустил наушники лучше и в разы дешевле Airpods Max. Видео

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

«Ростех» запатентовал 3D-печать методом электронно-лучевой сварки

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024