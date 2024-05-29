При поддержке ДОМ.РФ выпущена первая в стране электронная закладная на строительство ИЖС

Первая в России электронная закладная на строительство индивидуального жилого дома в малоэтажном жилом комплексе по договору долевого участия (ДДУ) оформлена при поддержке ДОМ.РФ. Электронная закладная оформлена по ипотечному кредиту, выданному Газпромбанком.

Электронная закладная подтверждает право банка на залог недвижимости, ее оформление одновременно с выдачей кредита на строительство квартиры или частного дома позволяет банку снизить расходы на секьюритизацию — привлечение банками финансирования для выдачи новых ипотечных займов. Дистанционный процесс оформления закладной также упрощает процесс выдачи и обслуживания кредита.

Безопасная покупка строящегося жилья по договору долевого участия (214-ФЗ) стала доступна для строительства индивидуального жилья в малоэтажных жилых комплексах с марта 2022 г. Ранее механизм действовал только для многоквартирных домов. Закон обеспечивает защиту средств граждан в период стройки на счетах эскроу, что стало драйвером развития ипотечного кредитования на рынке новостроек.

«С 2022 г. оформлено более 18 тыс. электронных закладных с залогом прав по договору участия в долевом строительстве на сумму более 120 млрд руб. При этом за I квартал 2024 г. было выдано 8 тыс. закладных на сумму 60 млрд руб., что составляет 5% от количества выданных кредитов на первичном рынке жилья. Внедрение электронных закладных на рынке индивидуального жилья, безусловно, будет способствовать повышению доступности ипотечных кредитов, тем более, что все больше строительных компаний, традиционно специализировавшихся на строительстве многоквартирных домов, обращают внимание на загородный рынок. Уже сейчас с ДДУ строится 7 малоэтажных жилых комплексов на 700 домовладений общей площадью 97,2 тыс. кв. м», — прокомментировал директор «Развитие жилищной сферы» ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

Электронные закладные можно оформить по кредитам с залогом квартир, земельных участков, индивидуальных жилых домов, апартаментов, гаражей и машиномест.

«Газпромбанк запустил ипотеку на ИЖС в 2023 г. и активно развивает это направление. А выпуск электронной закладной на ИЖС на этапе строительства наиболее оптимальный и удобный путь как для заемщика, так и для Банка. Банки получают закладную сразу на этапе сделки, что позволяет не ждать введения дома в эксплуатацию, а закрепление на законодательном уровне внесения изменений в условия закладной в одностороннем порядке облегчает клиентский путь и дает возможность использовать данный ипотечный продукт для целей секьюритизации», — прокомментировала начальник Управления развития продуктов ипотечного кредитования Газпромбанка Елена Веряскина.

Электронные закладные могут использоваться наравне с документарными с 1 июля 2018 г. На текущий момент российскими банками оформлено уже более 1 млн электронных закладных на сумму более 3 трлн руб.

Справочно:

Закладная — это документ, который подтверждает право банка на залог недвижимости и на права по кредитному договору. Электронная закладная позволяет банку после погашения ипотеки без участия клиента снимать залог с жилья в Росреестре. В результате покупатель жилья может свободно распоряжаться купленным жильем практически сразу после погашения кредита, без необходимости посещать многофункциональный центр, как это происходит при «бумажной» закладной.