ДОМ.РФ запустил бесплатный курс для школьников по профессии будущего «Экоаналитик»

Цифровая академия ДОМ.РФ запустила новый профориентационный курс «Экоаналитик» в рамках образовательной линейки «Профессии будущего в строительстве». На онлайн-курсе учащиеся 8-11 классов и студенты колледжей бесплатно смогут получить основы знаний на стыке экологии, «цифры», аналитики и строительства, чтобы потом использовать их при выборе профессии и в построении карьеры.

В рамках курса участники в легкой и доступной форме погрузятся в реальные рабочие задачи инженера-эколога и экоаналитика, пройдут все этапы в строительстве на примере собственного проекта: от подбора участка застройки до ввода готового жилого дома в эксплуатацию. Каждый сможет познакомиться с профессией и реальным опытом специалиста по устойчивому развитию строительной компании «Самолет», изучить теорию вместе с застройщиком «Легенда», попробовать решить рабочие задачи на практике в симуляторе экоаналитика и пообщаться с представителями профессии.

«Сегодня уже невозможно представить строительную отрасль без «цифры». Значительная часть девелоперов на рынке активно использует новейшие технологии. Например, с помощью информационного моделирования строят уже в 45 регионах нашей страны. Учитывая проникновение цифровых профессий в отрасль, мы действуем «на опережение» и запускаем обучение, чтобы избежать дефицита высококвалифицированных кадров. Одной из таких востребованных специальностей станет экоаналитик. Это профессионал, который помогает найти баланс между строительством и безопасностью окружающей среды, используя при этом современные технологии. Планируем, что до конца года курс по экоаналитике пройдут не менее 1,5 тыс. школьников», — прокомментировал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

После прохождения теоретических блоков участников ждут итоговые задания, которые помогут закрепить полученные знания на практике. На курсе также расскажут, куда пойти учиться, чтобы овладеть профессией, какими качествами для этого необходимо обладать, какое карьерное развитие в ней возможно.

«От подготовки ответственных лидеров прямо сейчас зависит, каким будет будущее следующих поколений. Поэтому одна из ключевых составляющих ESG-повестки — повсеместная интеграция устойчивого развития в образование. Курс «Экоаналитик» — продолжение работы ДОМ.РФ в этом направлении. Ранее мы запустили курс по «зеленому» стандарту, который больше ориентирован на действующих специалистов. В рамках новой программы обучения мы нацелены привлечь более широкую аудиторию, в первую очередь, молодых людей, которые в скором времени выйдут на рынок труда», — подчеркнула директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Подать заявку на курс можно на сайте наш.дом.рф на странице Цифровой академии, выбрав направление «Профессии будущего в строительстве». Далее на указанный в форме адрес электронной почты придет письмо с доступом к курсу на онлайн-платформе. Обучение доступно всем желающим.

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