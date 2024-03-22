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«Южная Софтверная Компания» сокращает издержки на обновление «1С» с помощью технологии от «1С-ИЖТИСИ»

Благодаря сотрудничеству рутинные операции по обновлению «1С» отданы на аутсорсинг, а программисты компании сосредоточены на внешних проектах. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

Группа Компаний «ЮСК» — технологический партнер с комплексной экспертизой в области построения и развития ИТ-инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений, корпоративного обучения и сертификации.

Управление учетом в организации реализуется в нетиповой версии программного продукта «: Комплексная автоматизация 2.5».

Ранее обновление конфигурации осуществлялось вручную тремя специалистами компании. Процесс занимал две недели и отвлекал программистов от внешних проектов.

Чтобы освободить специалистов от рутинных операций, компания обратилась в организацию «1С-ИЖТИСИ». Основным фактором выбора партнера стала специализация фирмы на обновлении нетиповых конфигураций «1С».

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В итоге использование автоматизированного сервиса от «1С-ИЖТИСИ» позволило значительно сократить трудозатраты, ускорить процесс и повысить качество обновлений конфигурации «1С: Комплексная автоматизация».

Сотрудничество компаний комментирует Манекина Елена, ведущий аналитик отдела проектов ООО «Южная Софтверная Компания»: «В настоящее время за процесс обновления отвечает один специалист, он устанавливает предоставленный файл обновления, тестирует его и взаимодействует с технической поддержкой. Специалисты, которые ранее были заняты исправлением ошибок, теперь могут сосредоточиться на текущих проектах».

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