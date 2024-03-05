Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

ДОМ.РФ: Экспертная группа обозначила основные условия внедрения ИИ в стройке

Созданная при Минстрое России экспертная группа по внедрению ИИ в строительстве, которую курирует ДОМ.РФ, сосредоточится на пяти направлениях работы в рамках отдельных подгрупп. Как сообщил директор цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов на форуме РСН-2024, эта работа является необходимым условием для максимального эффекта от использования технологии.

Первая группа экспертов уже занимается созданием методики оценки проникновения ИИ-технологий в строительной отрасли. Для этого будет разработана методология, планируется анкетирование застройщиков и подготовка аналитики. Второе направление — определение ключевых решений для внедрения ИИ и создание общедоступного реестра ИИ-решений.

«Мы расширяем формат работы экспертной группы для более эффективной работы, делаем ее более специализированной и “точечной”. Другая важная задача — подключить к ИИ-взаимодействию как можно больше участников рынка: застройщиков, экспертов, разработчиков, что будет способствовать шлифовке законодательства в области обмена данными», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Третья подгруппа будет выявлять и нивелировать нормативно-правовые препятствия на пути развития ИИ в рамках различных этапов строительства. В задачи четвертой подгруппы войдет разработка программ повышения квалификации и переподготовки кадров по ИИ-технологиям, планирование профессиональных конкурсов для учащихся и мониторинг дефицита специалистов. Пятая займется снятием препятствий по обмену данными, проработкой отраслевой платформы данных и повышением их доступности.

В ДОМ.РФ обозначают несколько основных препятствий на пути внедрения ИИ в строительстве. В частности, недостаточную подготовку разработчиков в области ИИ и ML, использование технологии непрофильными специалистами и дублирование функций. Другой фактор — недостаток вычислительных мощностей, которые необходимы для платформизации ML-решений. Третий - отсутствие необходимого количества машиночитаемых данных и размеченных датасетов. Еще одна сложность — нестыковка в базах данных и необходимость свести их в единую экосистему.

Справочно:

В экспертную группу входят застройщики, вендоры, банки, федеральные органы исполнительной власти, а также НИИ и вузы — всего более 50 участников. В рамках работы группы ДОМ.РФ и Минстрой России при участии бизнес-сообщества займутся формированием Реестра решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в области градостроительной деятельности. По оценкам ДОМ.РФ экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в 5–10 лет может достигнуть 2,7 трлн рублей.

erid:erid: LjN8KJX82Рекламодатель: АО "ДОМ.РФ"ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Власти потратят больше 100 миллиардов на подключение к интернету полицейских, чиновников и учителей

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Аккредитованных ИТ-компаний в России станет больше. Минцифры упрощает правила аккредитации

Состоялся релиз новой российской СУБД

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще