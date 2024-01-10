В продукте «Управление рыночными данными» от «Диасофт» расширены возможности обработки итогов торгов финансовых инструментов

Компания «Диасофт» развивает функционал продукта «Управление рыночными данными». Продукт предназначен для загрузки, приоритизации, обогащения, проверки качества и предоставления рыночных данных о финансовых инструментах. Данные агрегируются из всех значимых источников информации (биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты). Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новые возможности продукта

Появилась возможность определять активность рынка ценных бумаг. Теперь продукт способен определять, насколько интенсивны торги ценными бумагами, и является ли рынок активным. Расчет производится на основе информации по итогам торгов (объем торгов, количество сделок и торговых дней), дополнительных показателей и пользовательских условий.

Расширены возможности по настройке алгоритмов расчета стоимости ценных бумаг. В продукте значительно расширены возможности по определению рыночных цен по финансовым инструментам для брокерского обслуживания и учета дилерских операций. Теперь пользователь может самостоятельно добавлять и настраивать расчет тех стоимостей, которые ему необходимы для решения бизнес-задач, а после – запускать расчет и получать результат в удобном интерфейсе. Расчет может осуществляться в разрезе ценной бумаги и вида стоимости из справочника стоимостей. Продукт позволяет настраивать разные алгоритмы расчета для групп ценных бумаг в зависимости от их параметров.

Реализована автоматическая выгрузка кредитных рейтингов по ценным бумагам и эмитентам из RuData. В продукте стало доступно получение рейтингов национальных и международных агентств по ценным бумагам и эмитентам. Это позволяет продукту предоставлять более полную информацию о финансовом инструменте, а также финансовой устойчивости и надежности компаний, выпускающих ценные бумаги.

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Расширена хранимая торговая информация для ценных бумаг по торговым площадкам. Новый справочник «Торговые параметры ФИ» предоставляет по торговому коду ценной бумаги данные о лотности, шаге цены, уровне листинга.

Продукт «Управление рыночными данными» реализован в микросервисной архитектуре и может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.