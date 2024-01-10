Разделы

ПО Софт
|

В продукте «Управление рыночными данными» от «Диасофт» расширены возможности обработки итогов торгов финансовых инструментов

Компания «Диасофт» развивает функционал продукта «Управление рыночными данными». Продукт предназначен для загрузки, приоритизации, обогащения, проверки качества и предоставления рыночных данных о финансовых инструментах. Данные агрегируются из всех значимых источников информации (биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты). Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новые возможности продукта

Появилась возможность определять активность рынка ценных бумаг. Теперь продукт способен определять, насколько интенсивны торги ценными бумагами, и является ли рынок активным. Расчет производится на основе информации по итогам торгов (объем торгов, количество сделок и торговых дней), дополнительных показателей и пользовательских условий.

Расширены возможности по настройке алгоритмов расчета стоимости ценных бумаг. В продукте значительно расширены возможности по определению рыночных цен по финансовым инструментам для брокерского обслуживания и учета дилерских операций. Теперь пользователь может самостоятельно добавлять и настраивать расчет тех стоимостей, которые ему необходимы для решения бизнес-задач, а после – запускать расчет и получать результат в удобном интерфейсе. Расчет может осуществляться в разрезе ценной бумаги и вида стоимости из справочника стоимостей. Продукт позволяет настраивать разные алгоритмы расчета для групп ценных бумаг в зависимости от их параметров.

Реализована автоматическая выгрузка кредитных рейтингов по ценным бумагам и эмитентам из RuData. В продукте стало доступно получение рейтингов национальных и международных агентств по ценным бумагам и эмитентам. Это позволяет продукту предоставлять более полную информацию о финансовом инструменте, а также финансовой устойчивости и надежности компаний, выпускающих ценные бумаги.

ИТ-тренды в России на 2024 г. по версии CNews
CNews Analytics

Расширена хранимая торговая информация для ценных бумаг по торговым площадкам. Новый справочник «Торговые параметры ФИ» предоставляет по торговому коду ценной бумаги данные о лотности, шаге цены, уровне листинга.

Продукт «Управление рыночными данными» реализован в микросервисной архитектуре и может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юлия Смирнова, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга: Централизованная система видеонаблюдения потребует создания беспрецедентного по масштабам дата-центра

Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Опрос

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Опрос

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Российский ИT-экспорт падает, несмотря на рост спроса в дружественных странах

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще