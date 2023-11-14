К2Тех анонсировал запуск новой SRM-системы «Закупёр»

ИТ-компания К2Тех провела релиз новой SRM-системы «Закупёр». Решение позволяет в короткие сроки автоматизировать закупки и отслеживать их в реальном времени. «Закупёр» разработан на российской платформе и включен в реестр отечественного ПО.

Не секрет, что компания, в которой выстроены процессы закупок, становится более успешной и конкурентоспособной. При этом для многих закупки – проблемная область, непредсказуемая и таящая в себе риски для бизнеса. Непрозрачный процесс заявок, неэффективное ценообразование, сложная коммуникация с поставщиками и несвоевременные поставки делают закупки непредсказуемыми по времени, стоимости и качеству. Трансформировать процесс закупок в конкурентное преимущество бизнеса помогают SRM-системы. Однако зачастую переход на новое ПО растягивается во времени, как и окупаемость. Внедрение новой системы требует длительного процесса согласований и отнимает ресурсы на внедрение и обучение сотрудников.

«В последние годы спрос на отечественные решения, в том числе в области SRM, кратно вырос. Мы решили освоить новую нишу в этом рынке и создать простое и удобное приложение, которое возможно быстро развернуть и запустить в работу без дополнительного обучения сотрудников или закупки оборудования. Таким решением стал «Закупёр». При его разработке мы учитывали международные практики и отечественный опыт – проект был вдохновлен участником списка топ-25 директоров по закупкам России. Помимо инструментария для автоматизации закупок мы также разрабатываем базу поставщиков с системой рейтинга и собственную торговую площадку», – рассказал заместитель директор по разработке К2Тех Илья Симонов.

Система разработана на базе КСЭД 3.0 и может быть интегрирована с любыми ERP и приложениями заказчика. А компонентная микросервисная архитектура позволяет бесшовно добавлять новые модули. Сейчас функционал «Закупёра» полностью автоматизирует жизненный цикл закупки. Система контролирует закупки за счет настраиваемых ролей пользователей и процессов согласования, а также закупочной документации и матрицы видов закупок. Разработчики также внедрили функционал Комитета по закупкам, базу поставщиков с системой рейтинга, собственную торговую площадку и систему электронного документооборота. При этом, система интуитивно понятна в использовании и не требует длительного обучения и особых настроек – развернуть ее функционал из коробки и настроить для заказчика можно за 1-2 недели.

К2Тех отмечает, что команда продолжает работать над развитием SRM-системы в области управления закупками. В будущем в систему будет интегрирован справочник номенклатуры и НСИ, бюджетирование, модуль аналитики и отчетности, библиотека знаний и многое другое.