ГК Softline и CommuniGate Systems объявляют о новом уровне сотрудничества: решения вендора теперь в экосистеме Softline Universe

Группа компаний Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и CommuniGate Systems, российский разработчик программного обеспечения в области унифицированных коммуникаций, объявили о расширении партнерства. Продукты CommuniGate Systems теперь будут размещены в новой экосистеме Softline Universe и получат статус SLU Compatible. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Softline Universe представляет собой интегрированную экосистему сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, а также аппаратных ресурсов, и является прочной платформой для бизнес-задач любой сложности. Все это доступно без значительных затрат, по модели подписки, что гарантирует клиентам готовое, проверенное и протестированное единое решение.

CommuniGate Systems работает на рынке корпоративных коммуникаций с 1991 г. Продукты компании используют 150 млн пользователей в более чем 18 тыс. организаций по всему миру, включая федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер. В июне 2023 г. CommuniGate Systems представила новую версию своего флагманского продукта – платформу CommuniGate X, объединившую в себе электронную почту, корпоративный мессенджер, календари, облако файлов, заметки, задачи и другие коммуникационные сервисы.

Имея многолетний опыт в оказании ИТ-услуг, внедрении масштабных ИТ-проектов, разработке ПО, обучении, сопровождении и технической поддержке, ГК Softline сейчас воплощает весь этот опыт в уникальной 3D интегрированной системе Softline Universe. Уделяется особое внимание взаимной совместимости программных и аппаратных решений, входящих в экосистему. Softline Universe предлагает предварительно протестированные и настроенные комбинации продуктов различных поставщиков. При выборе решения клиент может быть уверен, что получит сразу готовый к использованию результат, а не столкнется с набором несовместимого или плохо интегрированного ПО.

Алексей Пилипчук, директор управления реализации сервисов Softline: «Мы рады, что продукты CommuniGate Systems теперь станут частью нашего растущего портфеля решений в рамках Softline Universe. С уверенностью заявляем, что это партнерство откроет новые возможности для наших клиентов, поможет им сделать свои бизнес-процессы еще более эффективными, позволит обеспечить им доступ к лучшим в своем классе решениям в области корпоративных коммуникаций и совместной работы. Это значимый шаг вперед для Softline и нашего продукта Softline Universe. Мы стремимся создать совершенную экосистему, в которой тесно интегрированы сервисы, ПО и аппаратные ресурсы».

Антон Тен, коммерческий директор CommuniGate Systems: «Мы рады расширить наше партнерство с ГК Softline. Наши продукты – новая версия платформы корпоративных коммуникаций и совместной работы CommuniGate X и коммуникационные клиенты Samoware, объединенные с мощной платформой Softline Universe, обеспечат потребителям надежные и эффективные ИТ-решения. Это сотрудничество подчеркивает нашу общую цель – улучшить обслуживание клиентов, предоставляя передовые технологии и услуги».

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ГК Softline — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Москве. ГК обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя около 100 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 5000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2022 г. ее оборот достиг 70 690 млн руб. 5300+ сотрудников ГК Softline работают в более чем 25 представительствах по всей России, в том числе 1600 инженеров и разработчиков.

CommuniGate Systems – российская группа ИТ-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области корпоративных коммуникаций. CommuniGate Systems основана в 1991 г. На данный момент решения компании используют 150 млн пользователей в более чем 18 тыс. организациях по всему миру. Среди заказчиков в России – федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства цифрового развития и связи России (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296).