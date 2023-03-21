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МТС обеспечила связью жилой комплекс Tatlin Apartments

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью многофункциональный жилой комплекс Tatlin Apartments. Жители и гости одного из самых оригинальных архитектурных современных комплексов исторической Москвы могут свободно пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На территории жилого комплекса общей площадью около 18 тыс. кв. м МТС установила внутреннюю базовую станцию и построила антенно-распределительную сеть, которая соединена с магистральными линиями передачи данных компании. На 12 этажах комплекса компания установила 107 специальных внутренних радиоантенн, что обеспечивает равномерное и качественное покрытие сигнала во всем здании, включая всепогодный зимний сад и паркинг. Благодаря современной сети связи жители и гости комплекса могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с на всей территории объекта.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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