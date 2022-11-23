Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы контролирует достижение стратегических целей с помощью Advanta

Департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы создал единую систему для контроля портфеля проектов Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы на базе платформы Advanta. Об этом CNews сообщили представители Advanta.

Задачи Департамента: формирование инвестиционной политики, обеспечение создания благоприятного инвестиционного климата, привлечение и сопровождение инвестиций на развитие города; разработка и реализация госполитики Москвы в сфере промышленности, кадрового потенциала сопутствующих отраслей; конгрессно-выставочная деятельность в области инвестиций и промышленности; выбор направлений использования промышленных зон Москвы; координация реализации проектов по созданию в Москве промышленных технопарков, обеспечение господдержки на формирование их инфраструктуры.

В связи с внедрением проектного подхода и ростом числа новых проектов в ДИПП появилась необходимость в ИТ-инструменте с общим доступом, позволяющем контролировать ход проектов в режиме реального времени и анализировать результаты. Используемые ранее инструменты не имели единой методологии и не давали возможности вести проекты в одном информационном пространстве. Возникали сложности с актуализацией текущих статусов и систематизацией данных по проектам. Кроме того, необходимо было обеспечить автоматизацию подготовки ежемесячной отчетности, а также связку между поручениями, поставленными на совещаниях, и проектами.

После анализа представленных на рынке ИТ-систем с похожим функционалом выбор был сделан в пользу гибкой платформы Advanta. Причинами выбора стали высокая скорость внедрения, удобство адаптации, возможности интеграции, настройки без программирования. Также в числе преимуществ платформы были отмечены возможность управления портфелем проектов, широкие инструменты визуализации данных и российское происхождение.

Благодаря внедрению Advanta ДИПП удалось создать единую информационную среду для полноценного управления портфелем проектов в аппарате высших органов исполнительной власти Москвы. На данный момент система Advanta используется для контроля всех действующих проектов и инициатив, достижения стратегических целей и 166 показателей эффективности организации, которые влияют на целевые значения и ежеквартально вносятся в информационную систему.

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Также актуальные данные из системы в виде сводной отчетности регулярно применяются в докладах руководителей на совещаниях Департамента и заседаниях Правительства Москвы. Дополнительно Advanta применяется для контроля исполнения внедренной системы целеполагания, рассчитанной до конца 2023 г.

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ГК Advanta (ООО «Адванта консалтинг») — российский разработчик программного обеспечения и консалтинговая компания, внедряющая цифровые системы управления развитием бизнеса. За 18 лет система Advanta была внедрена в более 300 российских компаниях.Компания внесена в Единый реестр российских программ Минцифры России под номером 279.