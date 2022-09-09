МТС поможет студентам Нижневартовского госуниверситета учиться в гибридном формате

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, к новому учебному году подготовила облачную инфраструктуру для дистанционных форматов обучения студентов Нижневартовского государственного университета. Благодаря увеличению стандартной пропускной способности канала связи в 2,5 раза слушать лекции в режиме онлайн смогут до 150 человек одновременно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На виртуальный сервер провайдера #CloudMTS перенесена электронная платформа для проведения вебинаров, которая позволит педагогам вуза проводить для студентов технических и гуманитарных специальностей потоковые лекции, семинары, коллоквиумы. Благодаря увеличенной скорости передачи данных до 250 Мбит/с студенты смогут смотреть видео из университета в режиме реального времени высоком качестве, без задержек и помех.

Организован бесперебойный доступ к системе дистанционных форматов обучения, включая курсы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки кадров, а также адаптивные программы для студентов с особенностями здоровья.

«Наш университет – не только первый вуз Югры, но и один из лидеров по внедрению цифровых технологий в ХМАО. Мы создали комфортные условия для всех форм обучения, в том числе заочных и гибридных. Кроме того, благодаря этому проекту мы уменьшили расходы на оборудование, обеспечили стабильную работу ПО, разгрузили своих программистов благодаря качественной технической поддержке МТС. Сервисы работают в российском облаке, что гарантирует их надежность и доступность», – сказал проректор по образовательной деятельности Нижневартовского госуниверситета Геннадий Мальгин.

«Ежегодно мы фиксируем рост спроса на облака среди организаций ХМАО. Использование облачной инфраструктуры в образовании – это удобно, экономически выгодно и безопасно. Такой подход требует меньше ресурсов и обходится вузу выгоднее в среднем на 25% ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание собственных серверных. Помимо бесшовного переноса CRM-систем, web-сайтов, корпоративной почты, бухгалтерских приложений на внешний сервер можно еще обеспечить надежное хранение всех данных», — отметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

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Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС. Провайдер предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура, 1С-хостинг и SAP-хостинг.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.