Yadro объявила о запуске портала инженерной культуры

Российская компания Yadro объявила о запуске Ultimate Engineer («Истовый инженер») — научно-популярного образовательного портала, где будут публиковаться материалы о технологиях, которые влияют на повседневность, и прикладных сторонах их разработки. Авторы материалов — инженеры, ученые и исследователи из ведущих российских и мировых компаний.

Цель проекта – популяризация инженерной мысли и культуры, стимулирование у аудитории тяги к познанию и стремлению разобраться в устройстве сложных явлений повседневной жизни через призму технологий.

«Для нас ключ к инновациям и успешным продуктам — это открытая дискуссия и обмен технологическим опытом. Нам важно делиться историями успеха и поражений, перенимать успешные практики и опыт качественных изменений. Мы верим, что только создавая максимум возможностей для реализации инженерного потенциала внутри страны, можно производить высокотехнологичные решения такого класса и качества, на которые будут равняться и которыми можно гордиться, — сказал Алексей Сигаев, технический директор компании Yadro. — Именно поэтому мы уделяем так много внимание развитию инженерной культуры в нашей компании. Конечно, попутная цель «Истового инженера» — привлечение специалистов, которыми близка наша философия, ценности и культура».

Ultimate Engineer состоит из тематических блоков, посвященных явлениям современной жизни и технологиям, обогатившим или сильно изменившим её привычный образ. Каждый блок содержит цикл статей и видеолекций, в которых авторы рассказывают об актуальных исследованиях и резонансных событиях, основных понятиях и современных подходах, а также удачных и неудачных случаях из практики, делятся полезными ссылками и дополнительными материалами для расширения кругозора. Видео-лекции также собраны в виде тематических плейлистов на YouTube-канале Yadro.

«Мы строим инженерную компанию — национального лидера, поддерживая таким образом изменения в своей стране в сторону более устойчивой, конкурентной и здоровой экономики. Одной из направленных на это инициатив стал внутренний проект «Лекторий», который спустя год с момента запуска в хорошем смысле вышел из-под контроля, и мы решили сделать его публичным, чтобы регулярно делиться материалами, которые рождаются в ходе этого проекта, — сказала Полина Максимчук, директор департамента прикладных исследований и технической экспертизы Yadro.

На данный момент на портале выложены десятки лекций признанных экспертов мировой величины, российских инженеров и профильных предпринимателей: как промышленные дизайнеры определяют реальность, что сейчас представляет собой полупроводниковое производство и как выбирают фабрику для производства микропроцессоров, что именно разработчикам прорывных технологий дала возможность дизайна новых материалов вычислительными методами, и чем космическая бортовая техника отличается от наземных аналогов. В ближайшие месяцы будут опубликованы материалы нового блока, посвященного нейроморфным технологиям.