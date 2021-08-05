Разделы

Интеграция Бизнес-приложения
|

Крупные ИТ-компании ищут инструментарий для управления тестированием в мире DevOps

DevOps как описанный и формализованный подход к разработке был представлен не так давно, однако уже несколько лет занимает крепкую позицию лидера среди современных методов управления разработкой. Microsoft, Uber, Google, Netflix и многие другие лидеры индустрии применяют инструменты и методы DevOps не первый год. Основная задача подхода заключается в двух направлениях: создании эффективных коммуникаций между подразделениями, ответственными за поставку и эксплуатацию релизов и внедрении процессов и инструментов, ускоряющих процессы разработки, сборки, валидации, развертывания, мониторинга и эксплуатации продуктов за счет автоматизации.

QA и тестирование до недавнего времени часто опиралось на более консервативные методы и инструменты, фокусирующиеся не на масштабировании и скорости выполнения процессов, а на оптимизации ручной работы и организации внутренней коммуникации. Однако с ускорением процесса разработки все большую популярность обретает курс на максимальную автоматизацию тестирования. Автоматизированное тестирование имеет особенности, требующие специализированных процессов и инструментов, таких Allure TestOps.

Уже накоплен опыт компаний, успешно внедривших методологию TestOps в дополнение к DevOps подходу. Так, Wrike автоматизировала ведение документации для более чем 30 000 Selenium-тестов (интеграция с Allure TestOps). Есть опыт Wisebits в реализации автоматизированной инфраструктуры для PHP с детальным отчетом об опыте выбора, настройки и реализации TestOps на инфраструктуре Qameta Software.

Также Vivid Money автоматизировали тесты на Go и ускорили регрессионное тестирование в 4 раза при помощи Allure TestOps.

Согласно отчету DORA State of DevOps, организация правильной автоматизации высвобождает у наиболее дорогих специалистов до 50% времени на реализацию новой функциональности, создавая бизнесу преимущества в конкурентной борьбе.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября

Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня

EPAM потратил $10 млн на покупку мальтийской ИТ-компании

Власти потратят 1,5 миллиарда на цифровизацию строительства по поручению Путина

Microsoft поднимает цены в России

Россияне выпустили умные часы для контроля начальства за сотрудниками

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие шнековые соковыжималки: хиты продаж

Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Показать еще

Наука

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров

«Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей
Показать еще