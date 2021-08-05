Крупные ИТ-компании ищут инструментарий для управления тестированием в мире DevOps

DevOps как описанный и формализованный подход к разработке был представлен не так давно, однако уже несколько лет занимает крепкую позицию лидера среди современных методов управления разработкой. Microsoft, Uber, Google, Netflix и многие другие лидеры индустрии применяют инструменты и методы DevOps не первый год. Основная задача подхода заключается в двух направлениях: создании эффективных коммуникаций между подразделениями, ответственными за поставку и эксплуатацию релизов и внедрении процессов и инструментов, ускоряющих процессы разработки, сборки, валидации, развертывания, мониторинга и эксплуатации продуктов за счет автоматизации.

QA и тестирование до недавнего времени часто опиралось на более консервативные методы и инструменты, фокусирующиеся не на масштабировании и скорости выполнения процессов, а на оптимизации ручной работы и организации внутренней коммуникации. Однако с ускорением процесса разработки все большую популярность обретает курс на максимальную автоматизацию тестирования. Автоматизированное тестирование имеет особенности, требующие специализированных процессов и инструментов, таких Allure TestOps.

Уже накоплен опыт компаний, успешно внедривших методологию TestOps в дополнение к DevOps подходу. Так, Wrike автоматизировала ведение документации для более чем 30 000 Selenium-тестов (интеграция с Allure TestOps). Есть опыт Wisebits в реализации автоматизированной инфраструктуры для PHP с детальным отчетом об опыте выбора, настройки и реализации TestOps на инфраструктуре Qameta Software.

Также Vivid Money автоматизировали тесты на Go и ускорили регрессионное тестирование в 4 раза при помощи Allure TestOps.

Согласно отчету DORA State of DevOps, организация правильной автоматизации высвобождает у наиболее дорогих специалистов до 50% времени на реализацию новой функциональности, создавая бизнесу преимущества в конкурентной борьбе.