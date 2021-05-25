Спецпроекты

Бизнес Тендеры Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
|

IBS внедрит систему управления ТОиР в холдинге «Вертолеты России»

IBS в консорциуме с «1С» выиграла конкурс на разработку и внедрение автоматизированной системы «Управление техническим обслуживанием и ремонтами имущественного комплекса» для холдинга «Вертолеты России», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

В рамках проекта команда IBS выполнит методологический блок работ в области базового и риск-ориентированного ТОиР, внедрит информационную систему на семи заводах холдинга, а также проведёт паспортизацию производственных активов. Проект начался 1 марта 2021 г. и завершится в конце следующего.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Проект ТТК завоевал отраслевую награду для контакт-центров

Schneider Electric проведет в Москве Innovation Summit, посвященный цифровизации и устойчивому развитию

ТрансТелеКом внедряет технологии интеллектуального контроля

ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков