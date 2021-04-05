Спецпроекты

«ИКС холдинг» готов расширять сотрудничество с компаниями Республики Узбекистан

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

ИТ-группа «ИКС холдинг» презентовала свои новейшие разработки в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ: Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая открылась 5 апреля 2021 года в НВК «Узэкспоцентр». Высокий интерес к мероприятию, объединившему сотни компаний из Узбекистана, России, Франции, Беларуси и Казахстана, уже превзошел первоначальные ожидания по посещаемости экспозиций. Это первый форум, где на высоком уровне представлен «ИКС холдинг», активно расширяющий свою деятельность на рынке республики. Продукция одного из самых крупных российских ИТ-холдингов расположилась на объединенном стенде компаний, входящих в группу USM.

В первый день работы выставки ее посетили многочисленные бизнес-делегации и представители профильных министерств Узбекистана: Министерство энергетики, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерство инвестиций и внешней торговли. «ИКС холдинг» представил новинки и успешно внедряемые ИТ-продукты топ-менеджерам таких компаний как «Узбекнефтегаз», «Узбекэнерго», «Узгидроэнерго», российской компании «Ростех» и многих других. Также стенд компаний USM посетили министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков и его российский коллега – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Комментируя начало работы на выставке, вице-президент «ИКС холдинга» Станислав Киселев отметил: «Мы привезли в Ташкент наши современные технологии в составе трех компаний группы USM: «ИКС холдинг», «Мегафон» и ГК «Металлоинвест». Это самые передовые перспективные технологии, начиная от серверного оборудования и систем хранения данных собственного российского производства и заканчивая сложными технологическими решениями, применяемыми на крупных производствах – видеоаналитика, нейросети, сложные системы для контроля соблюдения норм безопасности на предприятиях. В декабре 2020 года мы подписали большое соглашение по разработке дорожной карты цифровизации ТЭК РУз. Реализация проекта идет полным ходом. Мы готовы и далее развивать наше сотрудничество с Узбекистаном в различных отраслях: в промышленности, телекоммуникациях и ИТ».

На стенде, площадью 230 кв. м представлены порядка 20 продуктов холдинга.

Компания YADRO: система хранения данных среднего класса корпоративного уровня для решения разноплановых задач TATLIN.UNIFIED, высокоплотная система сверхбольшой емкости для хранения «холодных» данных TATLIN.ARCHIVE, а также масштабируемые серверы корпоративного контента VEGMAN S220/S320, построенные на стандартной платформе x86-64, сервер VESNIN, разработанный для нагрузок, использующих огромные массивы данных; Process Mirror – платформа для анализа и эффективного управления бизнес-процессами компании. Инструмент показывает подлинную и актуальную картину бизнес-процессов со всеми отклонениями и возможными сценариями. При помощи инструмента Process Mirror можно увидеть реальное состояние бизнес-процессов, повысить их эффективность, выявить потенциал для автоматизации и роботизации бизнес-процессов с целью снижения рутинных операций, сократить время и затраты на аудит бизнес-процессов.

Платформа на базе технологий искусственного интеллекта для работы с документами, автоматизирует все бэк-офисные процессы (разработчик – компания nlogic).

Платформа для анализа и эффективного управления бизнес-процессами компании (совместная разработка компаний «ИКС холдинг», USM и «Мегафон»).

Компания ТАЛМЕР представит три продукта: автоматическую систему определения паров алкоголя (АСОПА), предиктивную аналитику для промышленного оборудования и систему мониторинга состояния базовых станций. Платформа информационной и экономической безопасности «Гарда аналитика» (разработчик – «Гарда технологии»).

Система мониторингаинтенсивности труда с помощьюспециальных браслетов (разработчик – JSAGroup). Neon — корпоративный интранет-портал.

Помимо выставки «ИКС холдинг» принимает активное участие в деловой программе. В числе спикеров холдинга директор по цифровой трансформации «Металлоинвеста», вице-президент «ИКС холдинга» Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС холдинга» Станислав Киселев и директор по трансформации Екатерина Земскова.

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