Спецпроекты

Создайте из 1 компьютера 6 при помощи АСТЕР

ПО Софт

Все больше становятся популярны облачные сервисы. Вычислительные задачи переносятся из офисов клиентов в дата центры облачных компаний. Поэтому вычислительные мощности компьютеров на стороне клиентов не используются эффективным образом. Организации ищут возможности уменьшения себестоимости их продукции за счет эффективного использования своих вычислительных мощностей и оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру. Уменьшение стоимости владения - TCO (Total Cost of Ownership), уменьшение стоимости аппаратной части продукта тоже волнует многие организации.

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Программа АСТЕР от компании «ИБИК» позволит максимально использовать производительность компьютера, превратив его в два, четыре и даже шесть компьютеров. АСТЕР это программа, позволяющая создать несколько рабочих мест на базе одного системного блока или ноутбука. АСТЕР не использует тонкие клиенты, виртуальные машины и терминальные станции. Просто установите АСТЕР, подключите дополнительные мониторы, клавиатуры, мышки и создайте независимые рабочие места. Программа позволит запускать общие программы, создавать и редактировать документы, совместно использовать подключение к сети и интернету и многое другое. И все это можно делать одновременно, не мешая друг другу.

Преимущества АСТЕР:

  • низкая стоимость и высокий коэффициент возврата инвестиций;
  • экономия за счет уменьшения количества системных блоков;
  • снижение затрат на модернизацию;
  • экономия электроэнергии;
  • просто администрировать;
  • разработано в России;
  • низкий уровень шума;
  • экономия места;
  • экологичность.

Среди наших крупных клиентов Почта России (15000 лицензий), Шанхайская Инвестиционная компания (10000 лицензий), Банк Боливии (1000 лицензий), Судоремонтный Завод 82 и несколько фабрик в Юго-Восточной Азии.

Программа АСТЕР поможет оптимизировать ИТ инфраструктуру любой организации. Для того, чтобы протестировать возможности АСТЕР, установите триальную версию со сроком 1 месяц.

Более детально про программу вы можете узнать на официальном сайте компании «ИБИК».

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