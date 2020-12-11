«Почта России» и «Почта Кыргызстана» запустили новую услугу обмена денежными переводами PosTransfer

«Почта России» совместно с «Почтой Кыргызстана» запустили новый сервис денежных переводов PosTransfer между Россией и Кыргызской Республикой. Он позволяет мгновенно совершать почтовые денежные переводы, которые становятся доступны к получению сразу после отправки.

Получить почтовый перевод можно в любом почтовом отделении, подключенном к услуге. В России услугу предоставляют более чем 30 тыс. почтовых отделений, в Кыргызстане – более чем 400. Лимит перевода составляет 300 тыс. руб.

«Валюта отправки и выдачи в России – российские рубли, в Кыргызстане – кыргызские сомы. Комиссия за услугу составляет 1,2%, которая взимается с отправителя. Важно, что в России выплату перевода можно заказать на дом», – отметила Алена Бочарова, советник по финансовым технологиям и продуктам «Почты России».

Представители «Почты Кыргызстана» подчеркивают, что система PosTransfer даст возможность мигрантам из Кыргызской Республики отправлять переводы родственникам, живущим в отдаленных регионах, где отсутствует банковский сектор.

Обмен денежными переводами PosTransfer также действует с почтовым оператором Армении. Ожидается, что в дальнейшем география сервиса расширится и через систему можно будет совершать переводы и в другие страны.

Всего объем международных денежных переводов «Почты России» в 2019 г. составил 16,2 млрд руб.