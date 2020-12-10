Самые дорогие футболисты России

Профессиональный спорт – это деньги. Вокруг всех мало-мальски талантливых футболистов вращаются действительно крупные суммы. Болельщики «Зенита» еще долго будут судачить о трансфере Халка за невероятные 60 млн евро. Но это далеко не единственный спортсмен, содержание которого обходится клубу в «копеечку». Наши коллеги оформили инфографику с расходами клубов РПЛ на трансферы в 2019-2020 году.

А наш сайт подготовил небольшую подборку о тех, кто умудряется зарабатывать не только на «хлеб с маслом», но и на солидную порцию икры, как говорится, просто «пиная мяч по полю». И да, конечно же, футбол – это жесткий спорт, и большинство гонораров оправданы, но иногда суммы достигают просто абсурдных значений.

В начале 2020 года немецкий веб-сайт Transfermarkt провел исследование и опубликовал материалы о том, кому и сколько платят в футболе. Среди прочего, под «прицел» попали и российские спортсмены. Если несколькими годами ранее потолок в 5 млн евро могли пробить только пара человек, то теперь таких счастливчиков более 30.

Федор Чалов, клуб «ЦСКА» – 16 млн евро

В сезоне 18/19 Чалов, неожиданно для всех, записал в свой актив 15 мячей, завоевав титул лучшего бомбардира. Напористый стиль игры, выносливость, постоянные тренировки и достойное поведение обеспечили ему безоблачное будущее среди «армейцев».

Александр Головин, клуб «Монако» – 30 млн евро

В 2018 году «Монако» подписал с Головиным контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 30 млн евро.

Марио Фернандес, клуб «ЦСКА» – 30 млн евро

В 2018 году он завоевал Суперкубок России, поучаствовав в победном голе в дополнительное время.