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M1Cloud представил сервисы послеаварийного восстановления облачной ИТ-инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура Облака

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group представил линейку облачных сервисов для послеаварийного восстановления (Disaster Recovery as a Service) ИТ-инфраструктуры на резервной площадке при полном отказе основной площадки.

Сервисы реализованы на базе катастрофоустойчивого облака M1Cloud в трех географически удаленных дата-центрах в Москве, что позволяет минимизировать простои, благодаря репликации данных на уровне СХД при переключении на резервный ЦОД. Настроить репликацию виртуальных машин VMware в высоконадежное облако M1Cloud можно в том числе с помощью сервиса на базе Veeam Cloud Connect, который позволяет гибко управлять сценариями переключения на резервную площадку и создавать индивидуальный план восстановления виртуальной инфраструктуры. С помощью сервиса можно создать резервные копии физических и виртуальных машин, данных приложений на удаленной площадке и репликации в облако M1Cloud, чтобы минимизировать риски потери данных. В случае возникновения инцидентов на стороне пользователя можно будет запустить виртуальные машины из реплики на инфраструктуре M1Cloud в течение нескольких минут.

«В этом году бизнес столкнулся с неизвестными ранее вызовами. В условиях удаленной работы бизнес-процессы стали напрямую зависеть от информационных систем, поэтому сейчас компании тестируют и реализуют схемы резервирования для ИТ-инфраструктуры с целью обеспечения непрерывности. Мы видим увеличение спроса на сервисы, связанные с резервным копированием, бэкапами и катастрофоустойчивыми решениями. Многим компаниям требуется индивидуальный подход, и мы подбираем нужный инструмент под конкретные задачи, настраиваем и составляем индивидуальный план восстановления с учетом требований по RPO и RTO», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud (Stack Group).

DRaaS от M1Cloud в числе самых востребованных сервисов с широкими возможностями для решения как ежедневных задач резервного копирования, так и задач по миграции в облако. Помимо этого, данный сервис позволяет сбалансировать нагрузку на информационные системы.



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