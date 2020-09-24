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Концерн «Автоматика» спроектировал межсетевой экран нового поколения

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» завершил техническое проектирование межсетевого экрана нового поколения. Новый фаервол сможет обеспечить кибербезопасность в социальной сфере и оборонно-промышленном комплексе. Как было заявлено на конференции ЦИПР-2020, первые прототипы устройств ожидаются в начале 2021 г.

Устройство будет представлять собой полностью отечественный процессорный модуль, прошивка которого будет обеспечивать функции сетевой безопасности. В перспективе на базе решения планируется создание линейки межсетевых экранов.

«Мы применили новаторский подход и отошли от принципа «монолитного продукта сетевой безопасности». В нашем решении функции сетевой безопасности размещаются непосредственно в модуле центрального процессорного устройства. Мы фактически создаем систему класса SSoC (Secured System on Chip) или защищенную систему на кристалле. Потенциальный рынок нового продукта не ограничен: сетевой экран может стать основой для любых отраслевых решений. Появление доступного, конкурентоспособного и полностью отечественного продукта станет новым шагом в обеспечении безопасности отечественных телекоммуникационных сетей», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В настоящее время входящий в концерн НИИ «Масштаб» создает опытные образцы процессорных модулей, на которых будет размещаться функционал экрана. Также предстоит разработать отладочные комплекты к ним для прототипирования и настройки различных конфигураций устройств сетевой безопасности: от шлюзов для IoT-устройств и устройств абонентского доступа до полноформатных межсетевых экранов.

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