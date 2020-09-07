Антифрод-система на базе аналитики SAS отмечена премией «Банковская сфера»

Построенная в «Почта Банке» кросс-канальная система противодействия мошенничеству получила награду в номинации «Внедрение в сфере информационной безопасности или антифрод-сервис»

Экспертный совет премии «Банковская сфера» / FINAWARD 2019 отметил «Почта Банк» и SAS за проект по созданию кросс-канальной системы противодействия мошенничеству. Созданная система в реальном времени противодействует транзакционному мошенничеству и задействует элементы искусственного интеллекта, машинного обучения и углубленной аналитики. Проект осуществлялся совместно c крупнейшим партнером SAS – компанией GlowByte Consulting.

Система разработана на основе так называемых фингерпринтов – совокупности признаков, подтверждающих, что операцию совершает именно клиент, а не злоумышленник. В расчет принимаются характерные для клиента паттерны транзакционного поведения, параметры устройств и другие отличительные признаки. Если данные не совпадают, то система дает сигнал сотруднику банка, что транзакция может быть подозрительной. Кроме того, система позволяет выявлять мошенничество, в основе которого лежат методы социальной инженерии.

Ежегодная церемония награждения победителей премии была отложена из-за пандемии коронавируса и прошла позже обычного – 27 августа. Всего в FINAWARD за 2019 г. в 13 номинациях было представлено свыше 50 банков и компаний, 65 проектов и решений, при этом количество предварительно рассмотренных проектов превысило 500. Победителей определил Экспертный совет, включавший в себя 80 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка.

Премия «Финансовая сфера» была учреждена в 2012 г. журналом «Банковское обозрение» и включает две секции: «Банки и платежные сервисы» и «Финансовые компании и решения». Цель премии – поиск ярких инновационных и прогрессивных подходов к стандартному набору финансовых инструментов и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Объектами премии являются банковские и финансовые продукты, решения, методы их внедрения и их создатели, причем как самостоятельно представленные на рынке, так и предназначенные для банков и финансовых компаний.