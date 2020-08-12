Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Продукт «Ланит» в сфере информационной безопасности включен в реестр российского ПО

Российское ПО
, Текст: Эльяс Касми

Программный комплекс «Кобальт», разработка департамента информационной безопасности отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит», теперь рекомендован к закупке госзаказчикам. Приказом Министерства цифрового развития России продукт внесен в Единый реестр российского программного обеспечения.

«Кобальт» собирает и анализирует информацию о подконтрольных рабочих станциях, отслеживает изменения в программном обеспечении, контролирует USB-устройства и общие ресурсы. Программный комплекс оперативно оповещает об инцидентах информационной безопасности. Он позволяет оптимизировать деятельность администратора информационной безопасности.

«Программный комплекс «Кобальт» многофункционален. Его применение в организации позволит взять под контроль как отдельно взятый компьютер, так и получить общую картину информационной безопасности в подконтрольном сегменте сети. Также возможно использование «Кобальт» при аудите информационной безопасности. Клиентская часть комплекса быстро распространяется через доменные политики и уже к концу рабочего дня можно получить полную картину о состоянии информационной безопасности парка вычислительной техники», – отметил Виктор Минаев, руководитель департамента информационной безопасности отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит».

Другие материалы рубрики

Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС

Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows

После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

HP Neverstop Laser: чем выгодны принтеры без картриджей

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов