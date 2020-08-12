Продукт «Ланит» в сфере информационной безопасности включен в реестр российского ПО

Программный комплекс «Кобальт», разработка департамента информационной безопасности отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит», теперь рекомендован к закупке госзаказчикам. Приказом Министерства цифрового развития России продукт внесен в Единый реестр российского программного обеспечения.

«Кобальт» собирает и анализирует информацию о подконтрольных рабочих станциях, отслеживает изменения в программном обеспечении, контролирует USB-устройства и общие ресурсы. Программный комплекс оперативно оповещает об инцидентах информационной безопасности. Он позволяет оптимизировать деятельность администратора информационной безопасности.

«Программный комплекс «Кобальт» многофункционален. Его применение в организации позволит взять под контроль как отдельно взятый компьютер, так и получить общую картину информационной безопасности в подконтрольном сегменте сети. Также возможно использование «Кобальт» при аудите информационной безопасности. Клиентская часть комплекса быстро распространяется через доменные политики и уже к концу рабочего дня можно получить полную картину о состоянии информационной безопасности парка вычислительной техники», – отметил Виктор Минаев, руководитель департамента информационной безопасности отделения автоматизации и защиты информационных систем «Ланит».