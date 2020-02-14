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Тематический парк «Остров мечты» создал ИТ-экосистему на основе решений Oracle

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Тематический парк «Остров мечты» создал ИТ-экосистему для формирования позитивного клиентского опыта на основе Oracle Sales Cloud и Oracle Responsys

Для привлечения посетителей с использованием наиболее передовых омниканальных практик первый в России тематический парк «Остров мечты» развернул облачные сервисы Oracle CX Cloud. Ежегодно планируется осуществлять десятки миллионов рассылок. Облако Oracle уже используется для продажи билетов, а встроенные функции аналитики и отчетности позволяют контролировать в режиме реального времени, как раскупаются билеты в тематический парк «Остров мечты». Ожидается, что 7,5 млн человек в год смогут стать гостями тематического парка, а весь комплекс «Остров мечты» сможет принять до 50 млн визитов в год. По прогнозам экспертов, это будет способствовать увеличению туристического потока в Москву на 16%.

«Остров мечты» использует облачные сервисы Oracle Sales Cloud для обработки данных клиентов и Oracle Responsys для ониканального маркетинга из портфолио Oracle CX Cloud. На их основе создана ИТ-экосистема для формирования позитивного клиентского опыта. Это позволяет копить и эффективно использовать максимально полные клиентские данные, персонализировать каждое взаимодействие с клиентами, формировать актуальные, отвечающие интересам клиентов маркетинговые коммуникации. Среди целей проекта - рост лояльности клиентов, количества повторных визитов и среднего чека в парке.

Oracle Sales Cloud – это современная облачная CRM-система, ключевой элемент экосистемы ИТ для управления клиентским опытом и формирования положительного образа бренда «Остров мечты». В Oracle Sales Cloud реализованы все передовые отраслевые тренды: развитые функции хранения разнородных клиентских данных, инструменты контроля качества данных, встроенная отчетность и алгоритмы ИИ, мобильное приложение и многие другие. «Остров мечты» использует Oracle Sales Cloud как ключевую систему для обработки данных клиентов B2C и B2B. Решение помогает в планировании, определении перспектив, результативных продажах и упрощает переход в облачную среду, облегчая интеграцию с используемыми в компании системами.

Oracle Responsys – это центр управления всеми маркетинговыми коммуникациями «Острова мечты» с клиентами. Облачные сервисы позволяют сегментировать и реагировать на события в жизненном цикле клиента – по расписанию или в режиме реального времени, персонализировать и оптимизировать коммуникации, отслеживать отклики и ROI. Парк использует Oracle Responsys для омниканального маркетинга и в качестве основного рабочего инструмента маркетолога.

Партнером по проекту выступает компания DBI. В ходе реализации проекта была обеспечена интеграция источников данных и облачного решения со всеми системами парка, включая учетную, билетно-кассовую и другие, и соответствие российскому законодательству о персональных данных. Благодаря интеграции первичный сбор и обработка данных происходят на территории России. Решение было сертифицировано Роскомнадзором.

Алексей Кеня, ИТ-директор по информационным технологиям ХК «Остров мечты», сказал: «"Остров мечты" – первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений. Реализовать столь сложный и масштабный проект было бы невозможно без передовых цифровых технологий. Полнофункциональные и готовые решения Oracle наилучшим образом удовлетворяют задачи нашего проекта. В условиях, когда объемы данных и количество транзакций продолжают расти, необходимы решения, предоставляющие гибкость и возможность легко масштабировать используемые ресурсы для работы с данными и управления информацией, основанные на самых передовых технологиях. Именно это мы получили от Oracle CX Cloud. Oracle CX Cloud поможет нам обеспечить единообразный, связанный и персонализированный опыт и создать положительные впечатления от бренда».

Олег Жуков, вице-президент Oracle в России и СНГ, отметил: «Искренне поздравляем "Остров мечты" с завершением амбициозного, инновационного и социально-значимого ИТ-проекта. Еще до запуска тематический парк стал омниканальным, а крупнейший градостроительный проект – цифровым. Сегодня единственный способ сделать значимым каждое взаимодействие с клиентом – это широкое использование данных для управления клиентским опытом. Вот почему мы постоянно расширяем функциональные и технологические возможности решений и гордимся, что облако Oracle используется в самом крупном в Европе парке развлечений, который открывается в Москве. Мы уверены, что облачные сервисы Oracle CX Cloud помогут "Острову мечты" предвосхищать ожидания посетителей парка, повысить качество их жизни и реализовать стратегические бизнес-цели компании».

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