«Газпром нефть» запустила «умное озеро данных»

«Газпром нефть» объявила о том, что первой среди российских компаний внедрила комплексную аналитическую платформу управления данными. Проект реализован в дирекции региональных продаж – подразделении, отвечающем за сбыт моторных топлив.

«Умное озеро данных» включает компоненты обработки, хранения и анализа данных – Data Lake и хранилище данных, лабораторию продвинутой аналитики Data Science, работающие в тесной интеграции с компонентами Data Governance.

Внедрение аналитической платформы является частью стратегии цифровой трансформации дирекции региональных продаж, где около 50% всех аналитических проектов и инициатив уже реализуются в контуре «умного озера данных», а в 2020 г. – их доля достигнет не менее 75%.

Комплексное решение создает гибкую инфраструктуру для любых задач анализа и системного улучшения качества данных, что позволяют бизнесу быстро разрабатывать и внедрять клиентские решения и повышать операционную эффективность сбытового бизнеса. За счет централизации обработки и хранения данных снижаются затраты на инфраструктуру и подготовку данных для проектов компании. Сотрудники получают мгновенный доступ через единый пользовательский портал к описаниям любых объектов и наборов данных. Компания может предугадывать предпочтения клиентов и персонализировать предложения.

Первые задачи «умного озера» включили в себя обработку транзакций сети АЗС «Газпром нефть», расчет сегментов для клиентской аналитики, анализ обратной связи от клиентов. Кроме этого, в платформу были интегрированы данные значительного числа внешних источников, в частности, Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, сайтов Центробанков России и СНГ, географические и метеорологические ресурсы, метрики и отзывы Google, Appstore, «Яндекса», открытые данные социальных сетей, различные данные партнеров и сведения о конкурентах, данные мобильных приложений.

«Мы создали комплексную инфраструктуру работы с данными, реализовав сложную современную архитектуру Big Data. Для выполнения проекта был создан центр аналитических решений, включающий подразделения по инжинирингу данных и центр компетенций по Data Science, создана "с нуля" сильная команда внутри, и вся разработка проведена без привлечения внешних подрядчиков. Мы уже видим эффект от внедрения "умного озера данных" в сокращении затрат на поиск и поставку качественных данных для цифровых инициатив и проектов. Ожидаем, что, благодаря активному использованию инструментов Data Governance в течение трех лет повысим качество данных на 60%, что значительно снизит операционные риски и затраты бизнеса», – отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.

Ключевые для «умного озера данных» компоненты Data Governance реализованы на платформе Informatica. Партнером по поставке и поддержке внедрения продуктов Informatica выступила компания DIS Group, официальный представитель Informatica в России и СНГ.