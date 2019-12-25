«Газпромнефть» внедрила технологию выпуска виртуальных топливных карт

«Газпромнефть» запустила сервис по созданию корпоративных виртуальных топливных карт на базе платформы «Опти 24». Подписать договор, выпустить карту и начать ей пользоваться можно онлайн, без посещения офиса.

«История создания онлайн сервисов для корпоративных клиентов компании "Газпромнефть" развивается уже более шести лет. Основная цель – упростить и сделать прозрачнее работу с финансами. Платформа "Опти 24" позволяет оптимизировать бизнес-процессы и сэкономить деньги и время наших клиентов» – отметил Дмитрий Гузеев, генеральный директор «Газпромнефть — Корпоративные продажи».

Приложение «Опти 24» предлагает набор сервисов для водителей и менеджеров. Одни из самых интересных возможностей – сервис «Курс», помогающий составить оптимальный план заправок на маршруте, возможность пополнения расчетной записи госсистемы «Платон», а также проверка штрафов. Наличие этих и других сервисов фактически превратило приложение в полноценного цифрового партнера для бизнеса.

Целевая аудитория приложения «Опти 24» – как водители, так и менеджеры, что требует постоянной работы над усовершенствованием и развитием платформы. В 2019 г. в личном кабинете появилась новая функция – пополнение счета с банковской карты, что стало возможно благодаря разработанной компанией системе, в которую вошли сразу несколько технологических решений.

Возможность создавать виртуальные карты, является логичным продолжением развития платформы. Сейчас эта опция реализована для ОС Android. Сам процесс полностью переведен в онлайн, собственно, как и все операции по карте.

Функция оплаты через мобильное приложение доступна на сети приема сервисных карт в России – на АЗС «Газпромнефть», партнерских станциях и АЗС «Опти 24» для грузового транспорта. Мобильное приложение позволяет оплатить заправку топливом или приобретение товаров/услуг на кассе станции, даже при временном отсутствии подключения к интернету.

У клиента компании есть возможность управлять картами, получать аналитику, информацию о расходах по категориям, видам топлива, формировать отчеты онлайн и выгружать данные из программы бухучета. Работает и стандартный набор функций для виртуальных карт – отображение транзакций, оперативная блокировка в случае утраты и ограничители. В случае с последними действует система настроек, можно выбрать товарный, региональный, количественный или ограничители по периодам и транзакциям.

Можно выпускать неограниченное количество виртуальных карт. Услуга бесплатна. В личном кабинете реализована функция «Контактные лица», которая позволяет пользователю личного кабинета иметь одну из четырех ролей: администратор, у которого максимальные права, управляющий — создает учетные записи «водителей», настраивает карты, работает с документами, чтение — роль имеет доступ к просмотру информации о договорах и картах, работает с отчетами в личном кабинете и мобильном приложении. Четвертая роль – водитель, который имеет доступ к информации о прикрепленных к нему картах через мобильное приложение на платформе Android.

«Газпромнефть» в качестве основы для развития своих сервисов берет запросы клиентов компании, которые анализирует группа специалистов и в дальнейшем предлагает программные решения. К процессу тестирования новых продуктов привлекаются клиенты компании, которые готовы опробовать новые разработки на собственном опыте. Только по итогам тестирования продукт выводится в широкий доступ.