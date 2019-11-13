CNews и «Диасофт» приглашают на практическую конференцию «Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство ИТ-решений»

28 ноября 2019 г. CNews совместно с «Диасофт» проводит практическую конференцию «Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство ИТ-решений». Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в конференции.

Лидеры финансового рынка потратили миллиарды долларов на перевод работы с клиентами в цифру. Их последователям цифровые решения нужны немедленно, с минимальными затратами и без существенных изменений инфраструктуры. Организациям в финансовом секторе и в других отраслях экономики нужен надежный технологический партнер, который поможет организовать и масштабировать эффективное производство программного обеспечения.

Как совместить необходимость разработки продуктов в современной ИТ-архитектуре с адекватной стоимостью и желанием организаций если не самостоятельно разрабатывать решения, то активно участвовать в процессе их создания и контролировать этот процесс?

Новая бизнес-модель «Производство как продукт» (Production As A Product, PaaP), которая будет представлена на практической конференции, учитывает эти потребности и позволяет построить эффективное производство ИТ-решений на территории заказчика.

Ключевая идея бизнес-модели «Производство как продукт» – в интеграции всех известных вариантов сервисного обслуживания, включая доставку программного обеспечения (Software as a Service, SaaS), аутстаффинг команд (Team as a Service, TaaS), заказную разработку уникальных ИТ-решений, в единый продукт – разработку нового программного обеспечения на площадке клиента.

Темы, о которых расскажем и поговорим на практической конференции:

Как правильно выстроить производственные процессы?

Как организовать работу совместных производственных команд?

Как наладить архитектурный надзор и управление создаваемыми проектными и программными артефактами?

В программе практической конференции запланированы выступления спикеров из ведущих российских финансовых организаций и экспертов компании «Диасофт».

Начало практической конференции – в 10:30, регистрация участников – с 10:00.

Участие в конференции платное. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Предварительная программа мероприятия:

10:00 – 10:30 Регистрация. Приветственный кофе

10:30 – 11:00 Открытие практической конференции. Почему бизнесу выгодно развивать производство ИТ-решений совместно с вендорами

11:00 – 11:30 Кейс. Выступление представителя финансовой организации

11:30 – 12:00 Производство как продукт. Команды и культура

12:00 – 12:20 Кофе-брейк

12:20 – 12:50 Производство как продукт. Система управления

12:50 – 13:20 Производство как продукт. Средства производства

13:20 – 14:10 Обед

14:10 – 14:40 Кейс. Выступление представителя финансовой организации

14:40 – 15:10 Кейс. Выступление представителя финансовой организации

15:10 – 15:40 Производство как продукт. Совместная разработка

15:40 – 16:30 Панельная дискуссия «Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство ИТ-решений»

16:30 – 17:00 Закрытие практической конференции. Шампанское. Легкий фуршет