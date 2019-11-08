В Россельхозбанке запущено единое фронт-офисное решение R-Style Softlab

Россельхозбанк совместно с R-Style Softlab реализовал масштабный проект по внедрению единого фронт-офисного решения (ЕФР). Опытная эксплуатация решения была успешно проведена в 35 отделениях РСХБ, и в сентябре стартовало тиражирование в региональной сети банка.

В результате реализации проекта банк получит единое технологическое и архитектурное решение, охватывающее наиболее востребованные каналы обслуживания клиентов, включая ДБО (интернет-клиент и мобильный банк), отделения банка (розничное обслуживание), call-центры и удаленные точки обслуживания. Взаимная интеграция разрозненных каналов обслуживания в единую систему обеспечивает бесшовную непрерывную коммуникацию с клиентом. Благодаря этому качество и оперативность сервиса не будут зависеть от того, пришел клиент в офис РСХБ или воспользовался мобильным банком.

«Внедрение единого фронтального решения позволит не только обеспечить предоставление продуктов и сервисов банка в одной системе, но и повысить скорость и качество обслуживания клиентов за счет оптимизации бизнес-процессов. Опытная эксплуатация показала, что срок открытия депозита в отделении сократился в два раза за счет оптимизации бизнес-процесса в новом фронтальном решении», – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Ключевая роль в проекте отведена построению микросервисной архитектуры, которая облегчает запуск новых продуктов и внесение доработок. Функциональность по обслуживанию клиентов реализована в виде отдельных компонентов — микросервисов. Первый релиз решения, запуск которого уже произведен, включает функциональность по счетам, вкладам, РКО и переводам.

В платформу заложены возможности многократного горизонтального масштабирования сервисов, что позволяет справляться с повышенными нагрузками, а также повторного использования реализованной бизнес-логики в любом из каналов.

«Реализуемый проект поражает своей масштабностью, — отметил Лев Френкель, генеральный директор компании R-Style Softlab. — В каждом из филиалов и многочисленных дополнительных и операционных офисах Банка на смену множеству всевозможных систем, которые используются для обслуживания клиентов, придет единое фронт-офисное решение, реализующее в «едином окне» работу со всем спектром банковских услуг и продуктов, включая кредиты, депозиты, РКО, клиентские данные, дебетовые карты, страхование, партнерские программы и пр.».