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vivo Halo Fullview


28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
30.03.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены 1
09.03.2021 Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
05.11.2020 Honor представляет смартфон 10X Lite с емким аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой SuperCharge на 22,5 Вт 1
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене 2
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок 2
13.08.2020 Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи 1
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена 1
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото 1
20.05.2020 Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы 1
27.03.2020 Стартовали российские продажи смартфона Honor 8A Prime. Цена 1
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке 1
27.01.2020 BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена 2
24.01.2020 Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото 2
31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo 3
29.11.2019 В 2020 г. очень многие 5G-смартфоны «превратятся в тыкву» 1
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена 1
11.11.2019 Huawei представила смартфон nova 5T с пятью фотомодулями. Цена 1
24.10.2019 Huawei начинает российские продажи смартфонов Honor 9X. Цены 1
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото 1
27.08.2019 Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию 1
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена 1
16.05.2019 Vivo радикально снижает цены на флагманские модели 2
14.05.2019 ZTE объявила о старте продаж смартфонов Blade V10 и Blade V10 Vita в России. Цены 1
23.04.2019 Honor начинает российские продажи смартфона Honor 8S. Цена 1
05.03.2019 Стартовали продажи бюджетного смартфона Neffos C5 Plus. Цена 1
07.02.2019 Honor представил смартфон Honor 10 Lite. Цена 1
26.11.2018 Huawei выпустила дешевый смартфон с большой батареей и «флагманскими» особенностями. Цена 1
17.10.2018 Huawei объявила о старте продаж в России новой флагманской серии смартфонов Mate 20 и умных часов Watch GT. Цены 1
11.10.2018 TECNO Mobile представила смартфон POP 1S Pro в России 1
24.09.2018 Huawei представила новый смартфон Mate 20 lite в России. Цена 1
14.09.2018 Huawei представила ноутбук MateBook X Pro в России. Цена 1
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 2
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
22.08.2018 Vivo начала российские продажи смартфонов Y85. Цены 1
21.08.2018 Huawei представила смартфоны Huawei nova 3 в России. Цена 1
13.08.2018 «Ростелеком» займется продажей техники Alcatel 2

Публикаций - 50, упоминаний - 65

vivo Halo Fullview упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2733 15
Vivo 125 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Google LLC 7177 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
Nvidia Corp 2038 2
Yandex - Яндекс 4103 2
TP-Link 158 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Canalys 151 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
Harman Kardon 167 1
Lenovo Group 1641 1
Leica Camera 158 1
ZTE Mobile Devices 29 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Tecno Mobile 19 1
Promt - Промт 100 1
Jovi - Ноосфера 4 1
Alcatel 230 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 95 1
Mali 54 1
MediaTek 315 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Qualcomm Technologies 1004 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 6
TÜV Rheinland Group 63 5
Связной ГК 884 4
О2О Delivery club 153 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
Метрополис ТРК 29 1
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Правительство Москвы 653 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 9
Smartphone - Смартфон 774 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 9
USB Type-C - USB-C 901 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 6
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 4
Ultra FullView 8 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 3
TÜV Rheinland Eye Comfort - сертификат 22 2
PDAF - Phase-Detection Autofocus - Фазовый автофокус 22 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
Multi-Window - Многооконный режим 11 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 36 1
Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 21 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
AOD - Always On Display 103 1
Диафрагма объектива - F2.4 и другое 6 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
Face Unlock - Разблокировка смартфона по лицу 19 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
In-Cell - Сенсорная технология 8 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 16
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 14
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 13
Google Android 8 Oreo 139 11
Google Android 10751 11
vivo Y - Серия смартфонов 18 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 8
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 6
Huawei Honor SuperCharge 50 6
Huawei Honor 9 - Серия смартфонов 30 5
vivo V - Серия смартфонов 23 5
Huawei GPU Turbo 23 4
Huawei Honor 10 - Смартфон 37 4
Vivo AI Face Beauty 5 4
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 4
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 3
Huawei Honor Magicbook - серия ноутбуков 27 3
Huawei Honor 8 - Серия смартфонов 27 3
Huawei nova - Серия смартфона 59 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 3
Google Android 9 Pie 159 3
Huawei Mate - серия смартфонов 183 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 3
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 2
Huawei Honor Watch Magic - Умные часы 13 2
Huawei Magic UI 15 2
Huawei Honor Magic-Link 9 2
vivo NEX - Серия смартфонов 13 2
Huawei Watch GT - Умные часы 31 2
vivo Ultra Game Mode 5 2
Huawei Share Onehop - Мультискрин 28 2
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 20 2
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 2
TP-Link Neffos C - Серия смартфонов 10 2
Huawei QuickCharge - технология быстрой зарядки 13 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Сбербанк - SberPay 21 2
Apple Face ID 118 2
Zhao George - Чжао Джордж 12 4
Уваров Сергей 5 2
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Петропавловская Екатерина 10 1
Сергеев Андрей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Южная Корея - Республика 1466 1
Армения - Республика 690 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Австралия - Сидней 54 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
GeekBrains 40 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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