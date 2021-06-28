Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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vivo Halo Fullview
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Публикаций - 50, упоминаний - 65
vivo Halo Fullview упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
|Правительство Москвы 653 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|Zhao George - Чжао Джордж 12 4
|Уваров Сергей 5 2
|Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Сергеев Андрей 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru