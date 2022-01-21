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vivo
vivo — глобальная высокотехнологичная компания, создающая продукты и услуги в области мобильных коммуникаций. vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. 7 производственных центров vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов. Устройствами vivo пользуются более 400 миллионов пользователей в 60 странах и регионах.
vivo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1599 11
|Volvo Cars 216 4
|Carl Zeiss 286 4
|Связной ГК 1109 3
|Градиент 24 3
|BMW 382 2
|AliExpress Tmall 60 2
|Okko - Онлайн-кинотеатр 133 2
|Ferrari NV 136 2
|Porsche 57 1
|Whirlpool 70 1
|Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
|Jaguar Land Rover 76 1
|Skoda - Škoda Auto 34 1
|Valeo 8 1
|Whirlpool KitchenAid 20 1
|LATAM Airlines Group 9 1
|JIP - Japan Industrial Partners 4 1
|BorgWarner 2 1
|Automobili Lamborghini S.p.A. 45 1
|ТНК-ВР Холдинг 236 1
|Beko 51 1
|JD.com - Jingdong Mall 45 1
|Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
|Audi 176 1
|Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
|PickPoint - Сеть постаматов 38 1
|LetterOne Holdings - L1 Technology 46 1
|Альфа-Групп 592 1
|Tesla Motors 265 1
|Pony Express 58 1
|DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
|Credit Suisse - Кредит Свисс 109 1
|AliExpress 298 1
|Открытие ФК 1412 1
|Почта России ПАО 1814 1
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
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