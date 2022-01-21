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vivo

vivo

vivo — глобальная высокотехнологичная компания, создающая продукты и услуги в области мобильных коммуникаций. vivo владеет и управляет 10 R&D центрами в Шэньчжэне, Дунгуане, Нанкине, Пекине, Ханчжоу, Шанхае, Сиане, Тайбэе, Токио и Сан-Диего и, деятельность которых сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий, включая 5G, искусственный интеллект, фотосъемку, и разработке смартфонов следующего поколения. 7 производственных центров vivo (включая авторизованный производственный центр) в Китае, Южной и Юго-Восточной Азии обладает годовой производственной мощностью около 200 миллионов смартфонов. Устройствами vivo пользуются более 400 миллионов пользователей в 60 странах и регионах.


21.01.2022 Vivo подводит итоги 2021 г.: инновации и партнерства
13.01.2022 Vivo открыла лабораторию коммуникационный сетей
20.12.2021 Merlion и vivo объявили о начале сотрудничества
22.10.2021 Стартовали продажи беспроводных наушников vivo TWS 2 Series в России
21.09.2021 Обновленная версия Vivo Funtouch OS увеличит оперативную память смартфонов
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман
19.03.2021 Vivo расширяет сеть официальных сервисных центров в России
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11
20.02.2021 Vivo открыла представительства в Чехии и Румынии
28.01.2021 Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую
17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии
19.11.2020 Vivo выпустила новую мобильную операционную систему Origin OS
06.11.2020 Популярные смартфоны Vivo получат Android 11
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов
27.10.2020 Vivo представляет новую версия фирменной оболочки Funtouch OS 11
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото
29.09.2020 Vivo Y20 выходит на российский рынок по специальной цене
07.09.2020 Vivo объявила о старте инициативы Vision+, посвященной развитию культуры мобильной фотографии
17.08.2020 Vivo объявила о начале масштабных скидок
13.08.2020 Скоро в школу: новый смартфон Vivo Y1s для всей семьи
31.07.2020 Первый в мире смартфон Vivo с профессиональной стабилизацией вышел в продажу по специальной цене
24.07.2020 vivo начинает продажи флагманского смартфона X50
16.07.2020 vivo представила смартфон vivo X50 Pro с профессиональной стабилизацией. Цена
25.06.2020 vivo начинает российские продажи флагманских смартфонов X50 Pro
11.06.2020 Смартфон vivo Y30 выходит на российский рынок. Цена
09.04.2020 Знаменитый производитель процессоров годами обманывал весь мир. Пострадала репутация Xiaomi, Oppo и Vivo
26.03.2020 Vivo вышла в топ5 мировых брендов по объему поставок смартфонов
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке
04.02.2020 Начались российские продажи смартфона vivo V17 в новой расцветке
31.01.2020 Россиян оставят без iPhone, смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo
31.12.2019 «Связной» начал продавать смартфоны vivo
06.12.2019 vivo начала продажи смартфона vivo V17 в России
21.11.2019 vivo начинает российские продажи смартфона vivo V17
15.11.2019 В России стартовали продажи безрамочного смартфона vivo Y19. Цена
14.11.2019 Названа дата официального анонса нового смартфона vivo V17
18.10.2019 Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото
17.09.2019 Конкурент Huawei обошел ее с выпуском первого смартфона с «экраном-водопадом» на два дня. Цены
27.08.2019 Тройная AI-камера и аккумулятор 5000 мАч: смартфон vivo Y12 приходит в Россию
01.08.2019 Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена

Публикаций - 161, упоминаний - 189

vivo упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xiaomi 1009 73
Samsung Electronics 9056 70
OPPO Electronics 251 69
Huawei 3068 65
Apple Inc 10297 57
OnePlus - BBK Electronics 370 31
Google LLC 9697 28
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 389 25
LG Electronics 3188 23
Qualcomm Technologies 1584 21
Lenovo Group 2011 20
Realme 101 19
ZTE Corporation 643 18
MediaTek 372 16
Sony 5935 15
Nokia Corporation 5309 15
Lenovo Motorola 3378 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1749 10
Intel Corporation 10935 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 9
Telefonica - Telefónica España 473 8
Canalys 209 8
Meta - Facebook 4154 7
HMD Global - Nokia 124 7
Deutsche Telekom 900 7
Meizu 145 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 498 7
Ericsson 2602 6
Portugal Telecom 49 6
Amazon Inc - Amazon.com 2556 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1276 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2277 5
Nvidia Corp 3045 5
Ulefone Mobile 10 5
Microsoft Corporation 21733 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 360 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 774 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 130 4
NTT DoCoMo 1091 4
Twitter 2332 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1599 11
Volvo Cars 216 4
Carl Zeiss 286 4
Связной ГК 1109 3
Градиент 24 3
BMW 382 2
AliExpress Tmall 60 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 133 2
Ferrari NV 136 2
Porsche 57 1
Whirlpool 70 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 97 1
Jaguar Land Rover 76 1
Skoda - Škoda Auto 34 1
Valeo 8 1
Whirlpool KitchenAid 20 1
LATAM Airlines Group 9 1
JIP - Japan Industrial Partners 4 1
BorgWarner 2 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 45 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
Beko 51 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
Audi 176 1
Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
PickPoint - Сеть постаматов 38 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 46 1
Альфа-Групп 592 1
Tesla Motors 265 1
Pony Express 58 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 56 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 109 1
AliExpress 298 1
Открытие ФК 1412 1
Почта России ПАО 1814 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2873 6
Правительство РФ 5535 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 260 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7497 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2388 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1505 1
Президент Российской Федерации 2641 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 75 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3802 60
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1066 21
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 823 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3575 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5029 19
USB Type-C - USB-C 1014 18
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2054 17
5G - Пятое поколение мобильной связи 1535 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 987 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10183 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6360 13
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4950 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3103 9
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1284 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 25067 8
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 1501 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4199 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 746 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6725 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 338 6
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1404 6
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 286 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 499 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 737 4
Биометрия - Дактилоскоп - Дактилоскопия 133 4
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 217 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4335 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1537 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8973 4
ARM64 - Архитектура процессора 1216 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 843 3
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 53 3
AOD - Always On Display 124 3
Quad Bayer - Quad Pixel - Tetracell - технология цветофильтра 28 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 541 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 701 3
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 83 3
Waterfall FullView - "экран-водопад" 3 3
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 48 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1157 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1319 39
Google Android 11629 38
Apple iPhone - серия смартфонов 5952 26
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1239 26
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 685 24
vivo V - Серия смартфонов 26 19
vivo Y - Серия смартфонов 19 17
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 184 15
vivo Halo Fullview 48 14
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 314 12
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 124 12
Huawei Mate - серия смартфонов 213 12
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 243 10
Apple iPhone X - Серия смартфонов 221 10
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 131 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 458 9
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 197 9
Google Android 9 Pie 170 9
Google Android 11 102 9
Google Android 10 182 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 433 8
vivo Funtouch OS 10 8
Samsung Galaxy Note 610 8
OPPO Find X - Серия смартфонов 36 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2136 8
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 108 7
Counterpoint 28 7
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 164 7
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 84 7
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 203 6
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 83 6
Apple iPhone 12 137 6
Apple iPhone 11 163 6
Samsung Galaxy 518 6
vivo NEX - Серия смартфонов 14 6
vivo X - серия смартфонов 6 6
vivo Ultra Game Mode 6 5
Google Play - Google Store - Android Market 2655 5
Apple iPhone 8 164 5
Vivo AI Face Beauty 6 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 7
Уваров Сергей 6 4
Чайка Владимир 27 3
Jun Lei - Цзунь Лей 44 2
Lau Pete - Ло Пит 14 2
Go Eric - Го Эрик 2 2
Reith Ryan - Рейт Райан 12 2
Scarsella Anthony - Скарселла Энтони 6 2
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 2
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 2
Pathak Tarun - Патхак Тарун 2 2
Хан Герман 10 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 1
Chau Melissa - Чау Мелисса 4 1
Yoshida Kenichiro - Есида Кэнъитиро 1 1
Алексеева Марина 12 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Biden Joe - Байден Джо 40 1
Chengdong Yu - Чэндун Ю 6 1
Бабинина Ольга 7 1
Fukasawa Naoto - Фукасава Наото 5 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
Scott Travis 1 1
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Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
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Путин Владимир 2456 1
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Китай - Пекин 849 6
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Африка - Африканский регион 2715 5
Индонезия - Республика 771 5
Япония 8631 5
Таиланд - Королевство 664 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30588 4
Америка Северная 2623 3
Австрия - Австрийская Республика 981 3
Германия - Федеративная Республика 8043 3
Франция - Французская Республика 5163 3
Италия - Итальянская Республика 3021 3
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1095 2
Китай - Хубэй - Ухань 45 2
Европа Восточная 2867 2
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США - Калифорния 3192 2
Перу - Республика 219 2
Сербия - Республика 216 2
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Румыния 582 2
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