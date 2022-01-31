Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
e-Commerce Электронная коммерция Интернет-магазины Онлайн-торговля
Публикаций - 1889, упоминаний - 2348
e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 203 29
|Клепиков Алексей 80 27
|Сотин Денис 106 26
|Сыкулев Андрей 67 26
|Мискевич Евгений 32 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Нестеров Алексей 84 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Смык Виталий 30 25
|Степченков Максим 42 25
|Карпов Иван 46 25
|Каюмов Шамиль 37 25
|Портной Михаил 26 25
|Москальков Дмитрий 26 25
|Емелин Александр 29 25
|Абакумов Евгений 110 25
|Казарин Станислав 115 24
|Семенихин Игорь 40 24
|Васильев Владислав 42 24
|Юсупов Шамиль 25 24
|Урьяс Вадим 81 24
|Рубин Адар 31 24
|Дьяченко Валерий 69 24
|Халматов Максим 48 24
|Егоров Владимир 62 24
|Слышкин Василий 65 24
|Платонов Михаил 42 24
|Генкина Екатерина 27 24
|Прохорова Алла 48 24
|Трофимова Людмила 34 24
|Горчаков Денис 29 24
|Валчев Стоян 48 24
|Лебедев Антон 35 24
|Соловьев Алексей 66 24
|Богданов Кирилл 108 23
|Вахнин Павел 52 20
|Елизаров Артем 16 15
|Шадаев Максут 452 15
|Путятинский Сергей 57 14
|Сирота Юрий 42 14
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru