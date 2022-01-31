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e-Commerce Электронная коммерция Интернет-магазины Онлайн-торговля



31.01.2022 Как прийти к эволюционному развитию в онлайн-ритейле
15.12.2021 Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц
03.12.2021 Райффайзенбанк подключил онлайн-магазин Lindt & Sprüngli к СБП
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября
17.05.2021 «КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей
23.03.2021 D2C-проект с Inventive eCommerce принес Lenovo в 2020 году 600 млн рублей
23.03.2021 E-commerce 2021
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
29.10.2020 Интеллектуальный мониторинг e-commerce и мобильных приложений. Вебинар AppDynamics, RAMAX Group и МДТ «Цифра»
14.10.2020 Acer открывает новый интернет-магазин в России
24.09.2020 Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce
18.08.2020 Группа ЧТПЗ обновила e-commerce-платформу
04.06.2020 Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня
21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов
20.01.2020 Электронная коммерция
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России
28.11.2019 «1С-Битрикс» представила роботизированную ecommerce-плафторму
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле
22.10.2019 Аналитики партнерской сети ePN зафиксировали рост рынка e-commerce
27.09.2019 Allsoft Ecommerce и «Лаборатория Касперского» запустили онлайн-продажи во Вьетнаме и Таиланде
17.07.2018 Власти введут побор за покупки в иностранных интернет-магазинах
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы
18.06.2018 1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах
19.04.2018 Сергей Родионов - Цифровая трансформация требует эволюции в трех измерениях
10.04.2018 Власти закручивают гайки: Россиянам придется платить пошлины при покупках на иностранных сайтах дороже 200 евро
26.03.2018 DPD запустила онлайн-сервис доставки крупногабаритных грузов для e-commerce
26.12.2017 Criteo назвала 8 ключевых маркетинговых трендов 2018 года в e-commerce
13.11.2017 OFD.RU запустил аренду онлайн-касс для интернет-магазинов под ключ
13.09.2017 «Российская онлайн-торговля умрет через два года»
15.08.2017 Data Insight назвала «1С-Битрикс» самой популярной CMS среди российских интернет-магазинов
08.08.2017 Бинбанк увеличил месячный оборот на рынке e-commerce до 5 млрд рублей
20.03.2017 Rambler внедрил рекомендательную e-commerce систему в Price.ru и интернет-магазине Ecco
08.12.2016 «1С-Битрикс» поможет интернет-магазинам избежать штрафов
27.05.2016 «РФИ банк» представил платежные решения для e-commerce, торговли в оффлайне и соцсетях

Публикаций - 1889, упоминаний - 2348

e-Commerce упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4943 91
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 74
VK - Mail.ru Group 3016 57
SAP SE 4537 55
Meta Platforms - Facebook 4230 39
Amazon Inc - Amazon.com 2630 35
Oracle Corporation 5983 33
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 233 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 30
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 28
PayPal 632 28
Такском - Taxcom 200 27
Cinimex - Синимекс 166 27
1С-Битрикс - Bitrix 432 26
Schneider Electric 490 26
Центр2М - Center2М 50 25
Ситилабс 28 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 217 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 24
Microsoft Corporation 22365 24
Apple Inc 10605 24
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 224 24
Rimini Street 41 24
Schneider Electric Secure Power 47 24
Huawei 3175 22
IBM - International Business Machines Corp 8892 20
Intel Corporation 11198 20
Корус Консалтинг ГК 1010 20
Google LLC 10151 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1082 20
5875 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8347 18
1С-ИжТиСи 5268 17
Samsung Electronics 9267 17
Cisco Systems 4710 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 16
Ситилинк - Citilink 256 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6442 14
Крок - Croc 1610 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 297 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5148 47
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 47
X5 Group 695 42
Почта России ПАО 1845 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 37
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 35
РЖД - Российские железные дороги 1444 33
Уралсиб Банк 474 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1627 30
AliExpress 322 29
ГПБ - Газпромбанк 833 29
Аэрофлот 636 28
Ингосстрах СПАО 300 28
Связной ГК 1141 26
Societe Generale - Росбанк 435 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 85 25
OKS Group 34 25
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 25
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 124 25
МТС банк 284 24
ПГК - Первая грузовая компания 117 24
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 23
Segezha Group - Сегежа Групп 94 22
eBay Inc 1575 22
Петрович СТД - Строительный торговый дом 48 19
Visa International 1741 18
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 359 17
О2О Delivery club 169 16
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 156 15
Интер РАО ЕЭС ПАО 283 15
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 45 15
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 90 14
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 89 14
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 14
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 13
Траско - Trasko 29 13
Альфа-Банк 1454 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1303 32
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2128 28
Правительство РФ 7782 25
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 24
Президент Российской Федерации 3505 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1435 19
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2028 16
Правительство Москвы 1585 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1217 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 28 13
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11364 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1316 10
Счётная палата РФ 611 6
Федеральное казначейство России 1272 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 5
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 101 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 269 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2338 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 167 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 145 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 220 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 703 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2502 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 204 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 6
АФТ - Ассоциация Финтех 236 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ЛДПР 98 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 78 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 212 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 273
Website - Вебсайт 7515 227
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 216
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 172
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 125
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 119
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 104
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 103
Сервер - Серверные платформы 8596 86
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1614 82
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1658 73
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - DVB-MHP - Multimedia Home Platform 10428 72
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 62
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 60
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 58
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1797 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 9738 53
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5136 52
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 50
Big Data - Большие данные 3278 45
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1764 44
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1211 43
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 42
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 38
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 37
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3539 35
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1718 32
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2036 30
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1299 30
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 926 29
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 29
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2264 28
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 674 27
Мобильное приложение - Mobile app 4436 25
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 340 24
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 392 24
Электроника 834 22
Google Android 11851 70
Apple iOS 6372 52
1С:ERP Управление предприятием 260 29
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 144 26
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 45 25
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 408 24
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 19
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 684 19
Яндекс.Маркет 509 17
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 677 14
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 446 12
Depositphotos - фотобанк 362 12
WhatsApp Messenger 728 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2447 8
Google YouTube - Видеохостинг 2243 8
Apple - App Store 2415 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1187 7
Microsoft Azure 1262 6
Oracle Java - язык программирования 2532 6
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 3012 6
Microsoft Office 3222 6
SAP C/4HANA - SAP Hybris 82 6
Яндекс Go 69 5
ByteDance TikTok 133 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 531 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 298 5
JavaScript - Язык программирования 953 5
Google Play - Google Store - Android Market 2705 5
Apache Hadoop 352 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 824 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 4
WordPress 193 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 444 4
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 480 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 4
PHP - Язык программирования 421 4
Яндекс.Лавка 94 4
C++ - Язык программирования 443 4
AWS - Amazon Web Services 641 4
Чаркин Евгений 203 29
Клепиков Алексей 80 27
Сотин Денис 106 26
Сыкулев Андрей 67 26
Мискевич Евгений 32 25
Ямщиков Владимир 35 25
Нестеров Алексей 84 25
Сороченков Алексей 26 25
Смык Виталий 30 25
Степченков Максим 42 25
Карпов Иван 46 25
Каюмов Шамиль 37 25
Портной Михаил 26 25
Москальков Дмитрий 26 25
Емелин Александр 29 25
Абакумов Евгений 110 25
Казарин Станислав 115 24
Семенихин Игорь 40 24
Васильев Владислав 42 24
Юсупов Шамиль 25 24
Урьяс Вадим 81 24
Рубин Адар 31 24
Дьяченко Валерий 69 24
Халматов Максим 48 24
Егоров Владимир 62 24
Слышкин Василий 65 24
Платонов Михаил 42 24
Генкина Екатерина 27 24
Прохорова Алла 48 24
Трофимова Людмила 34 24
Горчаков Денис 29 24
Валчев Стоян 48 24
Лебедев Антон 35 24
Соловьев Алексей 66 24
Богданов Кирилл 108 23
Вахнин Павел 52 20
Елизаров Артем 16 15
Шадаев Максут 452 15
Путятинский Сергей 57 14
Сирота Юрий 42 14
Россия - Российская федерация - РФ 106329 325
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 96
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 70
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12457 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12264 47
Европа Восточная 2904 43
Германия - Федеративная Республика 8647 41
Европа 11456 33
Украина 6085 28
Того - Тоголезская Республика 0 27
Казахстан - Республика 4434 19
Беларусь - Белоруссия 3464 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5315 16
Азия - Азиатский регион 3760 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1545 11
Австралия - Австралийский Союз 2755 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 10
Япония 9855 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3026 9
Франция - Французская Республика 5545 9
Южная Корея - Республика 4215 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 8
Индия - Республика 4233 7
Россия - СФО - Новосибирск 3236 7
Израиль 1749 7
Испания - Королевство 2856 7
Канада 3221 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1995 7
Турция - Турецкая республика 1663 7
Польша - Республика 1539 6
Америка 1993 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1420 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2173 6
Бразилия - Федеративная Республика 1935 6
Сингапур - Республика 1569 5
Земля - планета Солнечной системы 7241 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 311
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 63
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 14682 56
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3101 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 41
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10544 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 29
Мошенничество - Махинации 1665 29
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2429 28
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 65 25
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2302 20
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1314 19
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1611 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3866 17
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 17
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1716 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1711 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1022 14
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2122 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 14795 12
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2508 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1501 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 9
Русский язык 4686 8
Образование - Наука - Научная деятельность 6081 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 13103 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 10841 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 216 7
Аутсорсинг 1049 6
Образование в России 377 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 621 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1166 6
Cashback - Кэшбэк 191 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1254 6
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 353 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3613 5
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 467 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 585 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1483 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10435 21
CNews - ZOOM.CNews 1473 18
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 727 4
Thomson Reuters - Рейтер 5727 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 3
РОИ - Российская общественная инициатива 72 3
Apps4All 25 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 132 2
Silicon 458 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 309 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
Silicon.com 354 2
Коммерсантъ - Издательский дом 862 2
Ведомости 346 2
WSJ - The Wall Street Journal 1223 2
Прайм - Агентство экономической информации 692 2
Forbes - Форбс 585 2
InformationWeek 231 1
Известия ИД 295 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 549 1
Компьютерра 38 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
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Telegraph 197 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 575 1
Regnum - Регнум 101 1
ComputerWorld 139 1
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CrunchBase 64 1
КиноПоиск - портал о кино 126 1
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USA Today 125 1
NBC News 165 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
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Gartner 3294 18
Forrester Research 803 12
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ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 77 1
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 28 1
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Allied Market Research 18 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 612 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 816 3
РАН - Российская академия наук 1364 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1163 2
SAS Academy 4 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 310 1
МЭИ - Московский энергетический институт 84 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 5 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 60 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 39 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 63 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 25 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 435 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 52 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 1
Skyeng - Образовательные технологии 59 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 563 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 222 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 94 1
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