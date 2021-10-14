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Yota
Скартел


14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 7
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 6
03.09.2021 МТС поднимает цены на архивных тарифах 1
11.08.2021 Зарплата экс-замминистра связи России в британском стартапе составила $830 тыс. за год 5
13.07.2021 Как экс-чиновники Минкомсвязи и топ-менеджеры Yota стали миллионерами 3
07.07.2021 «Мегафон» усилил маркетинговую команду 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 4
24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota 4
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
04.06.2021 Yota открыла продажу SIM-карт в Xcom-shop и Kotofoto 2
04.05.2021 Стартап экс-замминистра связи создаст электротакси вместе с Uber 5
12.04.2021 Yota обнулит трафик на Okko 4
02.04.2021 Yota начала продажу SIM-карт в отделениях «Почты России» 4
26.03.2021 Стартап экс-замминистра связи России сверхуспешно вышел на биржу в США 5
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое 5
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 2
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 1
05.03.2021 Основатель Yota вложился в стартап экс-замминистра связи 8
17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 3
07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 3
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
11.11.2020 Mail.ru Group запускает социальную инициативу по борьбе с онлайн-травлей 1
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 9
02.10.2020 Москва может купить электробусы, произведенные британской компанией экс-замминистра связи 2
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
18.08.2020 Yota «выкрутила» связь на максимум 4
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon 1
10.07.2020 Во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Кто виноват? 1
18.06.2020 Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео 2
01.06.2020 Сбербанк продлил отмену платы за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 1
02.04.2020 Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки «Самокат» 1
18.02.2020 Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 2
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 3
16.01.2020 Экс-замминистра связи России стал владельцем многомиллиардной компании в Англии 3
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 2

Публикаций - 623, упоминаний - 2324

Yota упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 177
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 168
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 128
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 59
Samsung Electronics 5651 37
Microsoft Corporation 11060 37
VK - Mail.ru Group 2483 28
Ростелеком Связьинвест 695 24
Синтерра - Synterra 565 19
Ростех - Ростехнологии 2230 18
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 15
Акадо Телеком - Комкор 609 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 8
Yota Devices - YD 94 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
China Baoli 12 7
IT Vision 14 6
Корус Консалтинг ГК 805 6
Telconet 24 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 6
Питерская группа связистов 114 6
МКД 16 6
IT Vison 10 6
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 5
IBM 3537 5
КНС Групп - Yadro 124 5
SAP SE 3211 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Энлаин - Энлайн - Nline 13 4
Google LLC 7144 4
Huawei 2730 4
Hi-p Electronics 4 4
Rex Global - China Baoli 11 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
ZTE Corporation 550 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 20
Связной ГК 877 12
Открытие ФК 538 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Garsdale Services 36 7
Альфа-Банк 1123 7
KIA Motors 72 6
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 6
Arrival Group - Charge R&D 13 6
Hyundai Motor 145 6
Метиз завод 10 6
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 9 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
UPS 36 5
Hyndai 12 5
Роснефть НК 367 4
Telconet Capital 24 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 4
Tesla Motors 241 4
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 3
Башнефть ПАО АНК 90 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
X5 Group 599 3
Avito - Авито 171 3
Аэрофлот 493 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
AliExpress 275 2
Уралсиб Банк 389 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 2
AliExpress Tmall 52 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
Wildberries 128 2
Qiwi 783 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 18
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
Верховный суд Каймановых островов 4 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
Федеральное казначейство России 766 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Правительство РФ 2201 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Министерство здравоохранения Грузии 1 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 19 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Президент США 105 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 2
OpenCAPI Consortium 13 2
Gen-Z Consortium 11 2
Linux Foundation 157 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 148
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 83
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 45
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 37
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 31
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 23
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 14
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 12
3G - Стандарт мобильной связи 3723 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 6
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 5
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 5
NoSQL - not only SQL СУБД 92 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
Big Data - Большие данные 1136 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Google Android 10750 55
Apple iOS 5741 32
Microsoft Windows 10 6629 13
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 12
WhatsApp Messenger 654 11
VK - Mail.ru Одноклассники 857 10
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Apple macOS 922 6
Yota SIM-карты 15 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 6
VK - Mail.ru Облако 77 5
VK - Mail.Ru myTarget 99 5
SQL - Язык программирования 432 4
Google Picasa Web Albums 119 4
Arrival Bus - электробус 6 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Apple - App Store 2198 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Apple iPad 3263 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Arrival Van - электромобиль 4 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
ЭОС Дело СЭД 621 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Apple iPhone 6 547 2
Sony Xperia 113 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 2
Samsung Electronics TouchWiz 167 2
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 2
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Linux OS 4253 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
Медведев Дмитрий 1433 20
Никифоров Николай 1126 12
Свердлов Денис 163 8
Путин Владимир 1824 6
Авдолян Альберт 28 6
Адоньев Сергей 32 5
Sie Winston - Си Уинстон 7 5
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Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
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