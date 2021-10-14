Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yota
Скартел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 623, упоминаний - 2324
Yota упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 20
|Никифоров Николай 1126 12
|Свердлов Денис 163 8
|Путин Владимир 1824 6
|Авдолян Альберт 28 6
|Адоньев Сергей 32 5
|Sie Winston - Си Уинстон 7 5
|Морошкин Александр 106 5
|Мартынов Владислав 78 5
|Башмаков Александр 10 4
|Усманов Алишер 241 4
|Иванов Егор 17 4
|Черепенников Антон 52 4
|Осипов Константин 8 3
|Чемезов Сергей 121 3
|Ройтман Евгений 34 3
|Рейман Леонид 411 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Иванов Олег 124 3
|Жаров Александр 165 3
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
|Griffin David - Гриффин Давид 3 3
|Носков Константин 201 3
|Таврин Иван 83 3
|Ableson Mike - Аблесон Майк 2 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Костин Андрей 45 2
|Сердюков Анатолий 54 2
|Осипов Александр 22 2
|Касперская Наталья 197 2
|Приданцев Сергей 82 2
|Зарицкий Владимир 7 2
|Шойгу Сергей 59 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Кузьменко Валерия 58 2
|Кореш Виктор 71 2
|Демидов Михаил 124 2
|Бостанджиев Атанас 2 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Навальный Алексей 58 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758962, в очереди разбора - 662652.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru