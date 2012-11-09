Xerox Russia Ксерокс Россия Xerox CIS Xerox СНГ Xerox Eurasia Ксерокс Евразия

хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия . — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт

о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники « Xerox Россия ». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р

Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании « Xerox Россия ». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники « Xerox Россия », сменил на должности директора по марк

Компания « Xerox Россия » объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин

Компания « Ксерокс Россия » подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на

Компания « Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27

, которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “ Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устро

В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании " Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц

В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера " Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек

Компания " Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания " Ксерокс (Россия и СНГ)"

Компания " Ксерокс " объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п

Представители " Ксерокс " объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот " Ксерокс " в первом полугодии составил $52 млн. Компания " Ксерокс " п

Компания " Ксерокс " объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о

По результатам 2000 года обороты компании " Ксерокс (СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техник