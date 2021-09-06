Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Xerox Россия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 102, упоминаний - 115
Xerox Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ингосстрах СПАО 210 1
|Акрихин - Фармацевтическая компания 20 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
|Родюков Алексей 6 4
|Топтун Виктория 4 2
|Терентьев Алексей 12 1
|Малышев Алексей 7 1
|Агарков Алексей 11 1
|Синицин Сергей 1 1
|Минченко Сергей 2 1
|Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
|Дубов Борис 5 1
|Румянцева Мария 3 1
|Першутов Александр 4 1
|Демидов Михаил 125 1
|Степанов Антон 56 1
|CNews Analytics 1990 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763464, в очереди разбора - 667151.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763464, в очереди разбора - 667151.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru