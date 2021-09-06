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Xerox Россия


06.09.2021 Xerox представила новые сканеры W110/W130 1
28.10.2020 Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey 1
22.04.2020 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070 1
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов 1
04.04.2019 «Ингосстрах» доверил Xerox управление печатной инфраструктурой 1
17.07.2018 Xerox представила портативный сканер для фрилансеров и мобильных сотрудников 1
03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса 1
22.03.2018 Xerox представила производительные сканеры DocuMate формата А4 1
20.12.2017 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ VersaLink B600/605/610/615 1
19.09.2017 Xerox начала российские продажи цветных принтеров и МФУ VersaLink C500/C505/C600/C605 1
25.07.2017 Xerox представила цветной принтер VersaLink C7000 формата A3 для средних и малых рабочих групп 1
11.07.2017 Первая в России ЦПМ Xerox Versant 180 Press установлена в типографии «Крафт» 1
04.07.2017 Xerox начала российские продаж МФУ AltaLink C8000 и AltaLink B8000 формата A3 1
28.06.2017 Xerox: Мы создаем устройства, полностью готовые к цифровой трансформации 1
08.06.2017 Xerox и «Делаем дело» представят комплексное решение для автоматизации рабочих процессов в типографиях 1
06.06.2017 Xerox продемонстрировала полноцветную ЦПМ Xerox Versant 180 Press в России 1
31.05.2017 Xerox начинает продажи принтеров и МФУ на обновленной платформе ConnectKey 1
24.05.2017 Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035 1
26.04.2017 Xerox запустила печатные устройства VersaLink B400/B405 и C400/С405 1
24.11.2016 Научная библиотека Новосибирского госуниверситета внедрила решение «ПЭБ Xerox» 1
22.09.2016 Xerox запустила новые монохромные МФУ WorkCentre и принтер Phaser 3330 1
13.07.2016 Xerox представила новое МФУ DocuCentre для СМБ 1
03.03.2016 Xerox выпустила новые версии Digital Alternatives и DocuShare 1
03.12.2015 Xerox выпустила сканеры DocuMate 4830i и DocuMate 5460i для оцифровки большого объема документов 1
02.12.2015 Xerox взяла на себя сервисное обслуживание печатной техники «Ростелекома» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1
19.11.2015 Xerox выпустила новый протяжной документ-сканер DocuMate 152i 1
17.09.2015 Как создать электронный архив документов 1
02.07.2015 «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» создала полнотекстовую электронную библиотеку на базе решения Xerox 1
13.05.2015 Xerox выпустила новый протяжной цветной сканер формата A4 1
18.03.2015 Xerox предложила новые монохромные лазерные устройства для дома и малых рабочих групп 1
25.02.2015 Xerox представила в России новые твердочернильные принтеры ColorQube 1
18.02.2015 Новое цветное МФУ Xerox WorkCentre 6655 поможет СМБ сократить расходы на печать 1
17.02.2015 Xerox представила обновленную стратегию развития услуг MPS 1
22.01.2015 «Седьмой Континент» передал обработку первичных бухгалтерских документов на аутсорсинг Xerox 1
15.01.2015 Сетевой сервер Visioneer NetScan 3000 расширит возможности сканеров Xerox DocuMate 1
04.12.2014 Xerox выпустила новые монохромные МФУ WorkCentre 3215/3225 для малых офисов 1
19.11.2014 «Альянс» передал управление печатной инфраструктурой на аутсорсинг в Xerox 1
10.11.2014 Аутсорсинг в госсекторе: рост в жестких рамках 1
28.10.2014 Xerox представила новое монохромное МФУ формата A4 WorkCentre 3655 1
24.10.2014 Новый чип On-Board Acuity для сканера Xerox DocuMate 5445 повысит качество обработки изображений и ускорит рабочие процессы 1

Публикаций - 102, упоминаний - 115

Xerox Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 518 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
GS Group - General Satellite 145 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
SAP SE 3215 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
Samsung Electronics 5677 1
Microsoft Corporation 11095 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 1
EFI - Electronics for Imaging 23 1
Xerox Workplace Solutions 3 1
Nuance Communications 41 1
Xerox ACS - Affiliated Computer Services 12 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
МФУ - Многофункциональное устройство 587 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины 64 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 35 1
Google Android 10751 9
Xerox WorkCentre - серия МФУ 46 7
Xerox Print Service 6 5
Xerox AltaLink 12 5
Xerox VersaLink 10 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 4
Apple iOS 5742 4
Apple macOS 926 2
Xerox DocuCentre SC - серия МФУ 3 2
Microsoft Office 365 769 2
Xerox DocuMate 12 1
Microsoft Windows 853 1
Xerox Easy Translator 5 1
Xerox Adaptive CMYK Plus 2 1
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 10 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Xerox Duplex Travel Scanner 1 1
Xerox B - монохромные МФУ 6 1
Xerox ConnectKey 30 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Xerox PrimeLink C - серия ЦПМ - цифровая печатная машина 1 1
Apple AirPrint 97 1
Symbian OS 776 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Xerox App Gallery 14 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Родюков Алексей 6 4
Топтун Виктория 4 2
Терентьев Алексей 12 1
Малышев Алексей 7 1
Агарков Алексей 11 1
Синицин Сергей 1 1
Минченко Сергей 2 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Дубов Борис 5 1
Румянцева Мария 3 1
Першутов Александр 4 1
Демидов Михаил 125 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Украина 3372 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Европа Западная 614 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Европа 3759 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Казахстан - Республика 2632 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
CNews Analytics 1990 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763464, в очереди разбора - 667151.
Создано именных указателей - 46354.
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