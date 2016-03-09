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XML eXtensible Markup Language Расширяемый язык разметки RSS Rich Site Summary RDF site summary Really Simple Syndication протокол передачи данных

XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных

XML (с англ. eXtensible Markup Language) — расширяемый язык разметки, который применяется для хранения и транспортировки информации. Его довольно часто путают с HTML, хотят этот язык применяется исключительно для разметки и показа информации. XML довольно сильно похож на HTML, но его теги не имеют предопределений — они определяются пользователем.

Многие ошибочно полагают, что XML это некая замена HTML. В реальности же это далеко не так, ведь оба языка созданы для решения принципиально разных задач:

  • HTML отображает информацию, опираясь на то, как эта информация выглядит.
  • XML может хранить и транспортировать определенные виды данных, опираясь на то, что собой представляют эти данные.

HTML показывает информацию, а XML отвечает за ее перемещение. XML совершенно ничего не делает, ведь он был разработан исключительно для структурирования данных.

 


09.03.2016 Решение XML-DEM научилось работать с Microsoft Dynamics NAV 2013-2016
03.12.2015 RSS займется обслуживанием серверов и систем хранения данных Inspur в России, Казахстане и Беларуси
04.08.2015 Новое решение Positive Technologies защитит информационное взаимодействие бизнес-приложений с использованием XML
12.11.2014 Клиенты Delta Electronics смогут пройти сервисное обслуживание в новых центрах RSS
07.02.2013 RSS будет предоставлять услуги техподдержки принтеров Zebra в России
10.08.2011 Demand Media купила компании IndieClick и RSS Graffiti
10.08.2009 Microsoft запатентовала формат XML
29.08.2008 В Rambler Top 100 появился каталог RSS-лент
02.06.2008 В Рунете пройдет День RSS
27.12.2007 RSS Bandit 1.6.0.0: чтение RSS-новостей
04.12.2007 Intel выпускает XML-пакет для предприятий SOA
04.10.2007 Рунет: RSS не знают 70% пользователей
02.08.2007 RSS названа самой ценной Web 2.0 технологией
25.05.2007 Microsoft «изучит» 2 формата: китайский Office и Open XML
27.04.2007 NBC займется доставкой RSS: покупка R-Mail
26.03.2007 Географические RSS появятся в геосервисах Google
14.03.2007 NewsSeeker 2.1 – чтение каналов RSS/ATOM, многооконный интерфейс
17.01.2007 Разработан переводчик с английского на XML
26.12.2006 Microsoft запатентует RSS?
22.08.2006 W3C выпустил четыре новых спецификации XML
15.08.2006 Главный разработчик RSS покидает Microsoft
19.12.2005 IE будет использовать RSS-иконку Mozilla
25.11.2005 Microsoft готовит расширение RSS
26.08.2005 NewsGator открыл RSS для разработчиков
12.08.2005 Google открыла RSS-ленту новостей
05.08.2005 Google патентует рекламные вставки в RSS
22.07.2005 Blinkx открыл RSS-передачу результатов поиска
28.06.2005 В Longhorn встроят RSS
19.01.2005 В США налоговые декларации будут отправляться в формате XML
11.11.2003 Adobe купил XML-разработчика
01.09.2003 Хакеры атакуют с помощью XML
14.05.2003 Теперь документы XML можно переводить
07.04.2003 Adobe выбрал XML
05.03.2003 Sydock Document Processor делает XML-документы доступными для всех
12.02.2003 Cognitive Technologies создал единый формат обмена данными на основе XML
12.02.2003 Cognitive Technologies создал единый формат обмена данными на основе XML
24.01.2003 HP и Seagate RSS выпустят новое поколение устройств DDS
15.12.2002 W3C предложил вариант XML с шифрованием
22.11.2002 Создан комитет по стандартизации XML
22.11.2002 Создан комитет по стандартизации XML

Публикаций - 1181, упоминаний - 1658

XML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 341
IBM - International Business Machines Corp 8941 127
Oracle Corporation 6035 112
Google LLC 10352 87
SAP SE 4595 52
Oracle - Sun Microsystems 2176 49
6072 43
Yahoo! 3603 41
Intel Corporation 11262 40
Apple Inc 10683 34
Программный продукт ГК 3960 33
Cisco Systems 4720 30
Adobe Systems 1443 29
Accenture plc 810 27
Micro Focus - Novell 856 21
Sony 6145 21
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 21
Meta Platforms - Facebook 4267 20
Yandex - Яндекс 5015 20
Software AG 187 18
AOL Inc 1525 18
HP Inc. 5313 18
Элемент ГК - Elementec 1523 18
Twitter 2493 17
Dell EMC 4736 17
Netscape Communications Corporation 412 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
HP - Hewlett-Packard 3567 16
Red Hat 1183 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 13
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 12
Micro Focus - Borland 197 12
Corel Corporation 331 12
Softline - Софтлайн 1870 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 12
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 11
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 11
eBay Inc 1576 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
Открытие ФК 2713 7
Альфа-Банк 1476 6
Boeing 957 6
American Express - Amex 309 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
BP - British Petroleum 132 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 3
Газпром ПАО 1008 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 3
Ford Motor 166 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
BMW Group 392 3
EPIC Telecom Invest 180 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Visa International 1809 2
Finnair - Авиакомпания 35 2
British Airways - British Midland International 120 2
Евросеть 1393 2
Carl Zeiss 294 2
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
LinkedIn 558 2
Bank of America - Банк Америки 219 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 2
X5 Group 709 2
Ford 386 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Аэрофлот - Aeroflot 648 2
РТС - Фондовая биржа 354 2
Почта России ПАО 1853 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 62
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Президент Российской Федерации 3770 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Федеральное казначейство России 1345 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
Таможня - Таможенная служба 421 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
Администрация Президента РФ 904 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 4
World Bank Group - Всемирный банк 278 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 3
Правительство Москвы 1640 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 29
Web development - Веб-разработка 0 8
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
Eclipse Foundation 25 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
ASF - Apache Software Foundation 98 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
OSI - Open Source Initiative 58 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
OpenChain 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
OIN - Open Invention Network 22 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
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Италия - Итальянская Республика 3310 7
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Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 14
Юриспруденция 1629 13
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 9
Эргономика 840 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 6
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 5
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
Торговая марка - Товарный знак 1107 5
Английский язык 764 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
Computer Weekly 370 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 8
The Register 1286 7
InterNetNews - InternetNews.com 206 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 7
Silicon.com 354 6
Vnunet 225 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
РС Рro 87 5
cw360 84 5
EWeek 179 5
CNews RND - R&D.CNews 2112 5
Mashable 366 5
Silicon 459 4
InformationWeek 231 4
Wikipedia - Википедия 413 4
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 4
NewsFactor 127 3
NYT - The New York Times 956 3
InfoWorld 56 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 3
CRN 43 3
InfoSync 29 3
ZDnet 584 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
MSNBC - телеканал 85 2
USA Today 125 2
Newsbytes News Network 319 2
VNUNet.com 201 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
РИА Новости 766 2
BetaNews 46 2
Internet.com 108 2
Phys.org 972 2
SecurityLab 232 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Nihon Keizai Shimbun 155 2
Gartner - Гартнер 3301 26
IDC - International Data Corporation 4671 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
Forrester Research 810 10
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 7
Yankee Group 166 3
Fortune Global 500 280 3
eMarketer 200 2
comScore 354 2
Forbes Global 2000 32 2
Synergy Research Group 39 2
TeleGeography Research 39 2
Datamonitor 83 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
Fortune Global 100 138 2
NDP 46 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Gartner - Burton Group 17 1
In-Stat 81 1
Mobile Research Group 65 1
comScore Media Metrix 36 1
Fortune Global 50 6 1
Gartner - AMR Research 48 1
Internet Stock Report 992 1
Gartner - Dataquest 340 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
PCMark 104 1
Strategy Analytics 283 1
Медиалогия 48 1
Forrester Consulting 26 1
IHS iSuppli 390 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 4 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
РАН - Российская академия наук 1397 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 0 1
РГБ - Российская государственная библиотека 86 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 10 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 82 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
Oracle OpenWorld 65 4
Docflow 123 4
CeBIT 454 3
Intel Developer Forum - IDF 250 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
Black Hat - Конференция 77 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
Венчурная ярмарка 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CiscoLive! 10 1
Высокие технологии XXI века 76 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Epicor Perspectives 1 1
Oracle TechForum 25 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 16 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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