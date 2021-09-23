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23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1
22.09.2021 «Контур.Реестро» поможет выпускать электронные закладные 1
21.06.2021 TerraLink xDE обновлена до версии 3.22 и поддерживает актуальные изменения законодательства 2
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
05.03.2021 Intel Mobileye, Transdev ATS и Lohr Group совместно создадут беспилотный шаттл 1
19.02.2021 «Лаборатория Касперского» представила новую платформу для работы с потоками данных об угрозах 1
25.01.2021 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора кода Solar appScreener с режимом экспериментального анализа уязвимостей 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов 1
12.01.2021 Новые технологии Mobileye сделают беспилотные автомобили еще доступнее 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
16.12.2020 Ваш персональный ассистент: RPA как система обучения сотрудников 1
04.12.2020 Что надо знать о резервном копировании баз данных 1
08.10.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против промышленных предприятий 1
10.09.2020 Опасную «дыру» в своих картах Google смогла заделать со второго раза 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1
26.08.2020 Apple обновила Final Cut Pro X 1
11.08.2020 Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью 1
29.07.2020 Цифровые медкарты россиян будут выложены на портале госуслуг 1
23.07.2020 Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS 1
18.06.2020 Новая Windows 10 заставит Edge и Google Chrome пожирать меньше памяти 1
02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата 1
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
13.04.2020 Cinimex Integration Framework включен в единый реестр российского ПО 1
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» 1
30.01.2020 Документооборот для всех госорганов построят на продукте самарской компании. 30 существующих СЭД останутся не у дел 1
16.01.2020 Google «убивает» приложения Chrome 2
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice 2
26.08.2019 Что нужно знать о развитии СУБД 1
16.08.2019 В ПО для SSD Western Digital есть «банальные» ошибки, из-за которых можно потерять все данные 5
31.07.2019 «Промт» и «Ред софт» подтвердили совместимость Translation Server DE и РЕД ОС 1
24.07.2019 В Sberbank Markets расширена автоматизация пост-трейд процесса 1
19.07.2019 Лучшие почтовые клиенты для ПК: выбор ZOOM 1
16.07.2019 Качеством медицинской помощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект 1
10.06.2019 Компания БИС выпустила модуль «ЗОС», который позволит выполнить требования Положения Банка России №672-П 1
06.06.2019 Eset представила Enterprise Inspector для защиты корпоративной сети 1
21.05.2019 Software AG выпустила новый релиз платформы ARIS 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1

Публикаций - 421, упоминаний - 563

XML упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 40
SAP SE 3208 22
Google LLC 7135 14
IBM 3530 11
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 9
SEC Consult Services 929 7
Yandex - Яндекс 4100 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Teradata 166 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 4
3728 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Cisco Systems 2037 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Apple Inc - Эппл Рус 7685 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
Ланит ГК 1155 2
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Код Безопасности 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Telegram Group 702 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Rambler Media 71 2
Oracle Corporation 3333 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Twitter 2204 2
Amazon Inc - Amazon.com 1469 2
Dr.Web - Доктор Веб 976 2
Корус Консалтинг ГК 805 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface 6 1
Alibaba Group 298 1
Western Digital Corporation - WDC 311 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
Альфа-Банк 1123 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Deutsche Lufthansa AG 43 1
Martine Jarlgaard 1 1
АвтоВАЗ 118 1
British Airways - British Midland International 39 1
Whirlpool 44 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Факторинг 22 1
Aviasales - Jetradar 47 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Мосводоканал 44 1
Царицын капитал 22 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
American Airlines 20 1
TripAdvisor 33 1
SkyScanner 17 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Почта России ПАО 1570 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Аэрофлот 492 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group 599 1
Черкизово ГК 73 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 4 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Администрация Смоленской области 19 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Республики Коми 19 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Правительство Камчатского края 16 1
Правительство Ивановской области 11 1
УФПС - Управление федеральной почтовой связи Владимирской области 1 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Москвы - Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 2 1
Правительство Камчатского края - Агентство по внутренней политике Камчатского края 1 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
КИАЦ АНО - Камчатский информационно-аналитический центр 1 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Правительство Калужской области - Министерство цифрового развития Калужской области 3 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Правительство РФ 2200 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 52
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 18
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 17
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
Flash 472 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 7
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 7
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 7
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 79 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 215 3
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 3
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 114 3
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 3
MKV - медиаконтейнер 137 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 2
Java - Язык программирования 1169 37
Google Android 10750 36
JavaScript - Язык программирования 627 25
SQL - Язык программирования 432 22
Microsoft Excel 435 19
Apple iOS 5741 15
Microsoft Windows 10 6622 14
Apple macOS 922 10
R-Style Softlab - RS-Bank 228 9
Linux OS 4249 9
Google Picasa Web Albums 119 8
Microsoft Office 2007 95 7
Microsoft SQL Server 790 7
Microsoft Windows 7 1662 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
VK - Mail.ru Одноклассники 856 4
Google Reader 21 4
Microsoft Windows 851 4
Microsoft Azure 1171 4
Microsoft Office 1926 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 4
Google Web Security 6 3
Google Video - видеосервис 17 3
Google Gmail 602 3
Apache Hadoop 339 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Google Chrome - браузер 1117 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
SAP Sybase 77 3
Яндекс.Турбо-страницы 4 3
IBM DB2 148 3
Google Inbox 10 3
Google+ Социальная сеть 195 3
WhatsApp Messenger 654 3
Google Pack 6 3
ЭОС Дело СЭД 620 3
Google Gears 16 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Google Search Timeline 5 3
Валяева Елизавета 72 5
Храмцовская Наталья 38 3
Галушкин Олег 168 2
Демидов Михаил 120 2
Самойленко Максим 65 2
Островский Владимир 22 2
Баров Алексей 25 2
Мельникова Анастасия 166 2
Рустамов Рустам 169 2
Евдокимов Игорь 6 1
Гуляева Полина 6 1
Thaler Tom - Талер Том 1 1
Легезо Денис 32 1
Smith Ben - Смит Бен 2 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 2 1
Nabeel Ahmed - Набиль Ахмед 3 1
Endahl Jesse - Эндал Джесс 1 1
Bélanger Max - Беланже Макс 1 1
Френкель Лев 46 1
Wong Eugene - Вонг Юджин 1 1
Калинин Денис 63 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 4 1
Ермилова Анастасия 2 1
Розанова Анастасия 2 1
Гортинский Сергей 1 1
Порубов Виталий 5 1
Земских Виталий 6 1
Трисеев Егор 3 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Каталков Дмитрий 3 1
de Gregorio Antonio - Де Грегорио Антонио 1 1
Погудин Александр 6 1
Путин Владимир 1821 1
Simmons Brent - Симмонс Брент 1 1
Мякишева Марина 84 1
Водясов Алексей 97 1
Ипатов Вадим 80 1
Степанов Антон 56 1
Прозоровский Василий 40 1
Орловский Виктор 229 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 38
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Германия - Федеративная Республика 3618 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 8
Россия - СФО - Новосибирск 1959 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Франция - Французская Республика 2116 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Европа 3736 6
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Япония 2771 5
Казахстан - Республика 2622 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 4
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 3
Индия - Республика 2165 3
Восточная Европа 1674 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Украина 3353 3
Россия - Иркутская область 540 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Европа Западная 611 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Рязань 353 1
Россия - Владимирская область 367 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Россия - Смоленская область 227 1
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Кашира 9 1
Мальта - Республика 69 1
Великобритания - Кембридж 69 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 7 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 9 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Страхование - Страховое дело 43 1
Федеральный бюджетный кодекс Мексики 1 1
Пиратство - Авторское право 205 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 249 1
Региональное законодательство 45 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Космодром Байконур 97 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 3
Wikipedia - Википедия 275 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
InformationWeek 101 2
WikiLeaks 106 1
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
РосКомСвобода 75 1
Windowslatest 12 1
Golem.de 3 1
CNews Analytics 1988 8
Gartner 2189 1
Fortune Global 500 160 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
Refinitiv 4 1
IHS iSuppli 274 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
РАН - Российская академия наук 316 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Black Hat - Конференция 41 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758961, в очереди разбора - 662651.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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