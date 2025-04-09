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X5 Group X5 Media Х5 Blogger


X5 Media развивает собственную платформу Х5 Blogger для работы с блогерами.

  • По итогам 2024 года на платформе было зарегистрировано более 85 000 инфлюенсеров по всей стране. За 2024 год проведено около 2 000 интеграций с лидерами мнений с общим охватом более 300 миллионов пользователей. 

 


09.04.2025 Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media 1
04.02.2025 X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Media 3 1
X5 Group - Чижик 40 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1049 1
X5 Group - Перекрёсток 557 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 473 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2571 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4833 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10698 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 1
X5 Group - X5 Media - Food.ru 3 1
Соколова Каролина 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24499 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4737 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351938, в очереди разбора - 760206.
Создано именных указателей - 172593.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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