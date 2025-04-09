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X5 Group X5 Media Х5 Blogger
X5 Media развивает собственную платформу Х5 Blogger для работы с блогерами.
- По итогам 2024 года на платформе было зарегистрировано более 85 000 инфлюенсеров по всей стране. За 2024 год проведено около 2 000 интеграций с лидерами мнений с общим охватом более 300 миллионов пользователей.
|09.04.2025
|Дмитрий Котегов стал техническим директором X5 Media 1
|04.02.2025
|X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 1
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - X5 Media 3 1
|X5 Group - Чижик 40 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1049 1
|X5 Group - Перекрёсток 557 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 473 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 1
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