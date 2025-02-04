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X5 Group Food.ru



04.02.2025 X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 1
05.12.2023 Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 72 1
X5 Group - Чижик 39 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 2
X5 Group - Перекрёсток 548 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 2
X5 5Post - 5Пост 49 1
X5 Group - X5 Media 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1080 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4761 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10540 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5031 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3170 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6586 1
X5 Group - Х5 Blogger 1 1
Ниров Азамат 4 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5740 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338797, в очереди разбора - 770477.
Создано именных указателей - 167833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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