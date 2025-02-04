X5 Group Х5 Blogger
|04.02.2025
|X5 Media: объем рекламных услуг Х5 Group за 2024 год составил 20 млрд рублей 1
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - X5 Media 1 1
|X5 Group - Чижик 39 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
|X5 Group - Перекрёсток 548 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 460 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
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