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X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи
Публикаций - 94, упоминаний - 108
X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 106 5
|ГИС-Ассоциация 231 4
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
|Аль-Каида - террористическая организация 53 1
|Миллер Сергей 43 4
|Медведев Александр 9 2
|Перминов Анатолий 125 2
|Левкевич Михаил 60 2
|Туров Владимир 5 1
|Коваленко Александр 4 1
|Семилетов Антон 2 1
|Гершензон Владимир 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1174142, в очереди разбора - 996701.
Создано именных указателей - 70115.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1174142, в очереди разбора - 996701.
Создано именных указателей - 70115.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru