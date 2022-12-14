OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink ня. Продукция Yealink используется клиентами в более чем 140 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора доступен выбор оборудования Yealink: гарнитуры, терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, крепления, аксессуары и др. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и

Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые пригодятся участникам телефонных переговоров и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мощность гарнитур дост

Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM для использования дома или в офисе, так как не требуют зарядки и обеспечивают более стабильную передачу звука с меньшим количеством помех. В этой ценовой категории нашлись как офисные, так и игровые гарнитуры.VT VT1000-D USB Классическая офисная гарнитура VT VT1000-D USB подойдет для работы или учебы. Конечно, слушать музыку или играть в видеоигры в ней будет не так удобно, как в специальн

Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0. Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие

Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию в России с ноября 2021 г. Гарнитура Astro A10 Прочное металлическое оголовье со специальным прорезиненным покрытием выдержит любые нагрузки и сведет к минимуму давление на голову пользователя. Кабель гарнитуры сделан съемным для удобства переноски или замены, а для амбушюр используется сочетание мягкой ткани и легких и гибких вставок. Благодаря подключению через разъем 3,5 мм Astro A10 совм

Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате сть подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам. Продолжительность непрерывного разговора — до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC — далеко не все подобные устройства предоставляют такую возможность.Итоги Poly Voyager 4220 — это Bluetooth-гарнитура для профессионального применения, которая может использоваться как в IT-о

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM в парке во время пробежки. Но на оживленной улице, в транспорте или торговом центре до слушателя будут доходить в основном посторонние шумы, а не любимые песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнитуры от известного американского производителя

Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS овлено соединение с наушниками. Также в настройках Bluetooth можно увидеть оставшийся заряд батареи гарнитуры. Звук В отличие от некоторых “раскрученных” брендов, у которых многое работает на

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе – и также автоматически включится, если вернуть его в рабочее положение. Это очень удобно, так как не нужно постоянно нажимать кнопку Mute или активировать запись звука. Кстати о кнопках: на проводе гарнитуры есть небольшой пульт, на котором расположены клавиши для изменения громкости, включения/отключения микрофона, управления музыкой и звонками. Кроме того, гарнитура сертифицирована для

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM Чтобы упростить выбор гарнитуры для работы, познакомьтесь со списком популярных в 2020 году моделей. Jabra EVOLVE 6

На вершине игрового звука Logitech представила две игровые гарнитуры: Logitech G PRO X и Logitech G PRO. В разработке новинок принимали участие ведущие киберспортсмены. Эти устройства из линейки Logitech G PRO, они сочетают комфорт и надежность с перед

Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось? Вторая ревизия Корпорация Microsoft презентовала второе поколение гарнитуры смешанной реальности HoloLens, получившего название HoloLens 2. Оригинальный шлем увидел свет в январе 2015 г. но в продажу поступил более года спустя – в марте 2016 г. Участие в рабо

Logitech выпускает флагманские гарнитуры Logitech представила две флагманские игровые гарнитуры G935 и G635. Отличие Logitech G935 от G635 состоит в том, что первая – это беспроводная гарнитура, а вторая – подключается к источнику звука традиционным способом. Обе модели оснащены

Топовые игровые гарнитуры: хиты продаж ушники премиум сегмента обладают не только высоким ценником, но и рядом серьезных преимуществ. Во-первых, они всегда изготовлены из высококачественных и долговечных материалов. Во-вторых, флагманские гарнитуры обладают лучшей эргономикой и подходят для долгой игры. И наконец, инженеры вкладывают максимальные усилия в создание наушников, которые будут здорово звучать и в игре, и при просмотр

Самые ожидаемые VR-гарнитуры 2018 года мости, но некоторые все же попытались. HTC Vive Pro На выставке CES 2018 (о самых интересных устройствах с выставки читайте в нашем материале) компания HTC представила улучшенную версию своей базовой гарнитуры HTC Vive, к названию которой добавилась приставка Pro. Отличий от прародителя у HTC Vive Pro немало. Во-первых, изменилось общее разрешение дисплеев с 2160х1200 до 2880х1600 пикселей

Гарнитуры для спорта и жизни ет классом защиты корпуса от воды IPx4, что обеспечивает устройству устойчивую работу при соприкосновении с потом и брызгами воды. Двойной MEMS микрофон в сочетании с усовершенствованной конструкцией гарнитуры обеспечивает высокое качество передачи голоса во время разговора. Наушники поддерживают кодек Qualcomm aptX™ HD, обеспечивающий воспроизведение 24-битного звука высокого качества по б

Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре lipse пользователь получает не только гарнитуру, но и специально разработанный для нее портативный зарядный чехол. Вместе конструкция напоминает камень черной или белой гальки, в зависимости от цвета гарнитуры. Сама гарнитура выглядит привычно, но она очень маленькая. Это одна из самых маленьких гарнитур на рынке и самая легкая во всей линейке продуктов Jabra — всего 5,5 грамм. Наушник вста

Jabra расширяет сотрудничество с Panasonic вного шумоподавления, поддержкой голосового управления и широкополосного аудио Серия Jabra MOTION – Bluetooth-гарнитуры класса hi-end с голосовым управлением и датчиками движения, обеспечивают

Jabra вывела на рынок проводные гарнитуры UC VOICE для унифицированных коммуникаций UC VOICE, созданных для улучшения эффективности работы с системами унифицированных коммуникаций. В новую серию входят Jabra UC VOICE 150, Jabra UC VOICE 250, Jabra UC VOICE 550 и Jabra UC VOICE 750. Гарнитуры оптимизированы для взаимодействия с основными платформами UC, подключаются к софтфону и компьютеру посредством USB, обеспечивают чистое качество звука при общении. Jabra вывела на рын

SteelSeries выпустили гарнитуры для гаджетов Apple Популярные гарнитуры от SteelSeries теперь доступны в обновленном дизайне, соответствующем стандартам Apple для игр, музыки и общения. Гарнитуры SteelSeries 7H и Siberia V2 теперь доступны для iPod

Plantronics обновил линейку гарнитур Explorer Компания Plantronics анонсировала выпуск новых Bluetooth-гарнитур для мобильных телефонов популярной молодежной серии Explorer. Plantronics

Три новые гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040 Компания GN, специализирующаяся в области беспроводных коммуникационных технологий, представляет три новых Bluetooth-гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040. Первые две новинки представлены в одном ценовом сегменте и имеют схожие технические характеристики. Однако их эргономичность и дизайн созд

ГИБДД взорвала рынок Bluetooth-гарнитур нению с июлем, а по сравнению с августом 2006 г. — более 200%. Комментируя увеличивающийся спрос на Bluetooth-гарнитуры, президент «Евросети» Алексей Чуйкин подчеркнул, что подобные устройства

ГИБДД взорвало рынок Bluetooth-гарнитур в России мере трехсот рублей». Введение штрафа способствовало значительному увеличению спроса на проводные и Bluetooth-гарнитуры. В течение первого полугодия 2007 года среднемесячный рост продаж проводн

NXP представила решение для мобильной USB-гарнитуры NXP Semiconductors представила новое решение, направленное на дальнейшую стандартизацию интерфейса USB 2.0 для портативных бытовых электронных устройств – первое в мире решение для цифровой гарнитуры с интерфейсом USB - Nexperia PNX0161. Новое решение компании NXP соответствует стандарту USB 2.0 и позволяет организовывать передачу потокового звука по интерфейсу USB. Ранее разъем U

Calisto Pro: универсальная телефонная система от Plantronics ами с городского и мобильного телефонов, а также работать с программой IP-телефонии, используя одну Bluetooth-гарнитуру. Система Calisto Pro состоит из компактной беспроводной телефонной трубки

Nokia выпустила две гарнитуры с OLED-дисплеем объявила о выпуске двух новых гарнитур с поддержкой Bluetooth. Первая модель - BH-903 - с OLED-дисплеем весит 32 грамма. В режиме разговора новинка способна проработать в течение 15 часов. Стоимость гарнитуры – €200. Nokia BH-903 Кроме того, компанией была представлена еще одна модель – BH-902, также оснащенная OLED-дисплеем. Новинку отличает улучшенная передача аудио благодаря усовершенст

Три новые Bluetooth-гарнитуры от Nokia Компания Nokia выпустила три новые беспроводные гарнитуры. Особого внимания заслуживает модель BH-604, это первая стереогарнитура, выполненная в форме полноразмерных головных наушников. Она оборудована кнопками воспроизведения, паузы, перекл

CeBIT: Samsung представил новые Bluetooth-гарнитуры Среди представленных на выставке Bluetooth-гарнитур от Samsung, особого внимания заслужила модель WEP 420, дизайн которой был разработан Bang & Olufsen. Модель имеет раздвижной корпус, внутри которого скрываются кнопки управле

Sony Ericsson представила три новые гарнитуры Компания Sony Ericsson представила три новых аксессуара: Bluetooth-гарнитуры HBH-PV702 и HBH-PV710 и портативную стереогарнитуру HPM-75. Первая новинка предназначена для новичков (тех, кто только начинает пользоваться беспроводными гарнитурами). Она имеет комп

Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур Компания Plantronics объявила о пополнении модельного ряда семью моделями Bluetooth-гарнитур различного назначения и ценовых категорий. Расширение ассортиментного ряда

Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей : от строго офисного стиля, до броского клубного варианта. В набор BT-160 от Jabra входит 33 разных Bluetooth-гарнитур Кроме того, на сайте производителя можно нарисовать свой вариант орнамента

Motorola анонсировала две новые Bluetooth-гарнитуры Компания Motorola представила две новые Bluetooth-гарнитуры H601 и H800. Устройства работают на технологии Bluetooth 2.0 и приурочены к выпуску новых моделей телефонов. #gallery# В частности, H601 выполнена в соответствии с дизайном

Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур ого светового индикатора на корпусе. Стоит также отметить, что M2500 поддерживает Bluetooth профили Hands-Free и HeadSet. Модель M2500 тестировалась с телефоном SonyEricsson T630 и проблем при

Motorola признали Bluetooth-лидером гих странах, предписывающих пользование гарнитурами при общении по телефону за рулем. Самые дешевые Bluetooth-гарнитуры продаются сегодня по цене около 20 евро ($25,26). В настоящее время на ры

Гарнитуры Plantronics - для разговора с компьютером нии уже давно нашли применение в крупнейших компаниях (БиЛайн, МТС, МегаФон, Avaya, HP, Nortel, Siemens, Microsoft и многие другие). Основной интерес для рядового «юзера» представляют собой проводные гарнитуры для мобильных телефонов а также Bluetooth гарнитуры, которые не так давно были у нас на тестировании. Специально для приложений VoIP-телефонии Plantronics разработала ряд интер

Jabra анонсировала новые гарнитуры etooth, комплектуется проводом. Ее стоимость — $90. Она будет отличаться защитой от дождя. Модель C820s не поддерживает Bluetooth. Питается от батарейки типа ААА. Цена — $180. Еще две новые гарнитуры A125s и A120s стоимостью $60 и $50 соответственно предназначены для плееров iPod и подключаются к 3,5 мм разъему.

CeBIT: Plantronics анонсировала новые гарнитуры новке. В гарнитуре 510 используется Bluetooth протокол ver. 1.2 и поддержка аудиопрофилей HeadSet и Hands-Free, что обеспечивает максимальную совместимость с различными устройствами. Цена на га