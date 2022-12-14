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Wireless headphones Bluetooth Handsfree Profile Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники Беспроводные наушники/гарнитура



14.12.2022 OCS предлагает ИТ-каналу оборудование для ВКС и гарнитуры Yealink

ня. Продукция Yealink используется клиентами в более чем 140 странах по всему миру. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution. Партнерам дистрибьютора доступен выбор оборудования Yealink: гарнитуры, терминалы ВКС, USB-видеокамеры и BYOD-решения, крепления, аксессуары и др. Решения вендора полностью совместимы со стандартами SIP, H323, WebRTC, а также с большинством аппаратных и

25.10.2022 Гарнитуры в классическом исполнении от OKLICK

Бренд компьютерной периферии и игровых устройств OKLICK представил две гарнитуры: закрытые HS-L600 и полуоткрытые HS-L900, которые пригодятся участникам телефонных переговоров и видеоконференций. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Мощность гарнитур дост
23.09.2022 Лучшие недорогие гарнитуры для ПК: выбор ZOOM

для использования дома или в офисе, так как не требуют зарядки и обеспечивают более стабильную передачу звука с меньшим количеством помех. В этой ценовой категории нашлись как офисные, так и игровые гарнитуры.VT VT1000-D USB Классическая офисная гарнитура VT VT1000-D USB подойдет для работы или учебы. Конечно, слушать музыку или играть в видеоигры в ней будет не так удобно, как в специальн
25.08.2022 Новинки Bloody: игровые гарнитуры G330p и J200S

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две игровые гарнитуры: G330p и J200S. Модели оснащены мягким адаптивным оголовьем и стереозвуком 2.0. Обе модели комплектуются 50-миллиметровыми драйверами. Лазерная обработка мембраны обеспечивает четкие

18.11.2021 Astro Gaming возвращает игровые гарнитуры в Россию

в России с ноября 2021 г. Гарнитура Astro A10 Прочное металлическое оголовье со специальным прорезиненным покрытием выдержит любые нагрузки и сведет к минимуму давление на голову пользователя. Кабель гарнитуры сделан съемным для удобства переноски или замены, а для амбушюр используется сочетание мягкой ткани и легких и гибких вставок. Благодаря подключению через разъем 3,5 мм Astro A10 совм
12.10.2021 Компания Jabra объявила о выпуске гарнитуры Evolve2 75, которая «оживит» работу в гибридном формате

сть подключения сразу к двум ПК или мобильным устройствам. Продолжительность непрерывного разговора — до 24 часов (при отключенной системе ANC и световом индикаторе занятости), что на 33% выше, чем у гарнитуры Evolve75. Продолжительность воспроизведения музыки до 36 часов.
11.08.2021 Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

— далеко не все подобные устройства предоставляют такую возможность.Итоги  Poly Voyager 4220 — это Bluetooth-гарнитура для профессионального применения, которая может использоваться как в IT-о
10.02.2021 TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

в парке во время пробежки. Но на оживленной улице, в транспорте или торговом центре до слушателя будут доходить в основном посторонние шумы, а не любимые песни. Избавиться от «помех» можно с помощью гарнитуры с поддержкой активного шумоподавления. Среди TWS-моделей такие тоже есть – хотя они и не самые доступные.JBL CLUB PRO+ TWS У гарнитуры от известного американского производителя
06.01.2021 Обзор беспроводной гарнитуры JBL TUNE 225TWS

овлено соединение с наушниками. Также в настройках Bluetooth можно увидеть оставшийся заряд батареи гарнитуры. Звук  В отличие от некоторых “раскрученных” брендов, у которых многое работает на

28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

– и также автоматически включится, если вернуть его в рабочее положение. Это очень удобно, так как не нужно постоянно нажимать кнопку Mute или активировать запись звука.  Кстати о кнопках: на проводе гарнитуры есть небольшой пульт, на котором расположены клавиши для изменения громкости, включения/отключения микрофона, управления музыкой и звонками. Кроме того, гарнитура сертифицирована для

27.03.2020 Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Чтобы упростить выбор гарнитуры для работы, познакомьтесь со списком популярных в 2020 году моделей. Jabra EVOLVE 6
12.07.2019 На вершине игрового звука

Logitech представила две игровые гарнитуры: Logitech G PRO X и Logitech G PRO. В разработке новинок принимали участие ведущие киберспортсмены. Эти устройства из линейки Logitech G PRO, они сочетают комфорт и надежность с перед
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось?

Вторая ревизия Корпорация Microsoft презентовала второе поколение гарнитуры смешанной реальности HoloLens, получившего название HoloLens 2. Оригинальный шлем увидел свет в январе 2015 г. но в продажу поступил более года спустя – в марте 2016 г. Участие в рабо
13.02.2019 Logitech выпускает флагманские гарнитуры

Logitech представила две флагманские игровые гарнитуры G935 и G635. Отличие Logitech G935 от G635 состоит в том, что первая – это беспроводная гарнитура, а вторая – подключается к источнику звука традиционным способом. Обе модели оснащены
19.10.2018 Топовые игровые гарнитуры: хиты продаж

ушники премиум сегмента обладают не только высоким ценником, но и рядом серьезных преимуществ. Во-первых, они всегда изготовлены из высококачественных и долговечных материалов. Во-вторых, флагманские гарнитуры обладают лучшей эргономикой и подходят для долгой игры. И наконец, инженеры вкладывают максимальные усилия в создание наушников, которые будут здорово звучать и в игре, и при просмотр
25.01.2018 Самые ожидаемые VR-гарнитуры 2018 года

мости, но некоторые все же попытались. HTC Vive Pro На выставке CES 2018 (о самых интересных устройствах с выставки читайте в нашем материале) компания HTC представила улучшенную версию своей базовой гарнитуры HTC Vive, к названию которой добавилась приставка Pro. Отличий от прародителя у HTC Vive Pro немало.  Во-первых, изменилось общее разрешение дисплеев с 2160х1200 до 2880х1600 пикселей
25.11.2016 Гарнитуры для спорта и жизни

ет классом защиты корпуса от воды IPx4, что обеспечивает устройству устойчивую работу при соприкосновении с потом и брызгами воды. Двойной MEMS микрофон в сочетании с усовершенствованной конструкцией гарнитуры обеспечивает высокое качество передачи голоса во время разговора. Наушники поддерживают кодек Qualcomm aptX™ HD, обеспечивающий воспроизведение 24-битного звука высокого качества по б
23.11.2015 Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре

lipse пользователь получает не только гарнитуру, но и специально разработанный для нее портативный зарядный чехол. Вместе конструкция напоминает камень черной или белой гальки, в зависимости от цвета гарнитуры. Сама гарнитура выглядит привычно, но она очень маленькая. Это одна из самых маленьких гарнитур на рынке и самая легкая во всей линейке продуктов Jabra — всего 5,5 грамм. Наушник вста
01.10.2014 Jabra расширяет сотрудничество с Panasonic

вного шумоподавления, поддержкой голосового управления и широкополосного аудио Серия Jabra MOTION – Bluetooth-гарнитуры класса hi-end с голосовым управлением и датчиками движения, обеспечивают

12.10.2011 Jabra вывела на рынок проводные гарнитуры UC VOICE для унифицированных коммуникаций

UC VOICE, созданных для улучшения эффективности работы с системами унифицированных коммуникаций. В новую серию входят Jabra UC VOICE 150, Jabra UC VOICE 250, Jabra UC VOICE 550 и Jabra UC VOICE 750. Гарнитуры оптимизированы для взаимодействия с основными платформами UC, подключаются к софтфону и компьютеру посредством USB, обеспечивают чистое качество звука при общении. Jabra вывела на рын
10.03.2011 SteelSeries выпустили гарнитуры для гаджетов Apple

Популярные гарнитуры от SteelSeries теперь доступны в обновленном дизайне, соответствующем стандартам Apple для игр, музыки и общения. Гарнитуры SteelSeries 7H и Siberia V2 теперь доступны для iPod
14.02.2008 Plantronics обновил линейку гарнитур Explorer

Компания Plantronics анонсировала выпуск новых Bluetooth-гарнитур для мобильных телефонов популярной молодежной серии Explorer. Plantronics

19.10.2007 Три новые гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040

Компания GN, специализирующаяся в области беспроводных коммуникационных технологий, представляет три новых Bluetooth-гарнитуры: Jabra BT 2010, BT 2020 и BT 8040. Первые две новинки представлены в одном ценовом сегменте и имеют схожие технические характеристики. Однако их эргономичность и дизайн созд
06.09.2007 ГИБДД взорвала рынок Bluetooth-гарнитур

нению с июлем, а по сравнению с августом 2006 г. — более 200%. Комментируя увеличивающийся спрос на Bluetooth-гарнитуры, президент «Евросети» Алексей Чуйкин подчеркнул, что подобные устройства

05.09.2007 ГИБДД взорвало рынок Bluetooth-гарнитур в России

мере трехсот рублей». Введение штрафа способствовало значительному увеличению спроса на проводные и Bluetooth-гарнитуры. В течение первого полугодия 2007 года среднемесячный рост продаж проводн
04.09.2007 NXP представила решение для мобильной USB-гарнитуры

NXP Semiconductors представила новое решение, направленное на дальнейшую стандартизацию интерфейса USB 2.0 для портативных бытовых электронных устройств – первое в мире решение для цифровой гарнитуры с интерфейсом USB - Nexperia PNX0161. Новое решение компании NXP соответствует стандарту USB 2.0 и позволяет организовывать передачу потокового звука по интерфейсу USB. Ранее разъем U
03.09.2007 Calisto Pro: универсальная телефонная система от Plantronics

ами с городского и мобильного телефонов, а также работать с программой IP-телефонии, используя одну Bluetooth-гарнитуру. Система Calisto Pro состоит из компактной беспроводной телефонной трубки
27.08.2007 Nokia выпустила две гарнитуры с OLED-дисплеем

объявила о выпуске двух новых гарнитур с поддержкой Bluetooth. Первая модель - BH-903 - с OLED-дисплеем весит 32 грамма. В режиме разговора новинка способна проработать в течение 15 часов. Стоимость гарнитуры – €200. Nokia BH-903 Кроме того, компанией была представлена еще одна модель – BH-902, также оснащенная OLED-дисплеем. Новинку отличает улучшенная передача аудио благодаря усовершенст
19.06.2007 Три новые Bluetooth-гарнитуры от Nokia

Компания Nokia выпустила три новые беспроводные гарнитуры. Особого внимания заслуживает модель BH-604, это первая стереогарнитура, выполненная в форме полноразмерных головных наушников. Она оборудована кнопками воспроизведения, паузы, перекл
19.03.2007 CeBIT: Samsung представил новые Bluetooth-гарнитуры

Среди представленных на выставке Bluetooth-гарнитур от Samsung, особого внимания заслужила модель WEP 420, дизайн которой был разработан Bang & Olufsen. Модель имеет раздвижной корпус, внутри которого скрываются кнопки управле
08.02.2007 Sony Ericsson представила три новые гарнитуры

Компания Sony Ericsson представила три новых аксессуара: Bluetooth-гарнитуры HBH-PV702 и HBH-PV710 и портативную стереогарнитуру HPM-75. Первая новинка предназначена для новичков (тех, кто только начинает пользоваться беспроводными гарнитурами). Она имеет комп
17.08.2006 Plantronics представил новые серии Bluetooth-гарнитур

Компания Plantronics объявила о пополнении модельного ряда семью моделями Bluetooth-гарнитур различного назначения и ценовых категорий. Расширение ассортиментного ряда
08.08.2006 Bluetooth-набор Jabra для самых модных пользователей

: от строго офисного стиля, до броского клубного варианта. В набор BT-160 от Jabra входит 33 разных Bluetooth-гарнитур Кроме того, на сайте производителя можно нарисовать свой вариант орнамента
25.07.2006 Motorola анонсировала две новые Bluetooth-гарнитуры

Компания Motorola представила две новые Bluetooth-гарнитуры H601 и H800. Устройства работают на технологии Bluetooth 2.0 и приурочены к выпуску новых моделей телефонов. #gallery# В частности, H601 выполнена в соответствии с дизайном

29.06.2006 Plantronics M2500/M3500 – американская версия BlueTooth-гарнитур

ого светового индикатора на корпусе. Стоит также отметить, что M2500 поддерживает Bluetooth профили Hands-Free и HeadSet. Модель M2500 тестировалась с телефоном SonyEricsson T630 и проблем при

23.06.2006 Motorola признали Bluetooth-лидером

гих странах, предписывающих пользование гарнитурами при общении по телефону за рулем. Самые дешевые Bluetooth-гарнитуры продаются сегодня по цене около 20 евро ($25,26). В настоящее время на ры
23.06.2006 Гарнитуры Plantronics - для разговора с компьютером

нии уже давно нашли применение в крупнейших компаниях (БиЛайн, МТС, МегаФон, Avaya, HP, Nortel, Siemens, Microsoft и многие другие). Основной интерес для рядового «юзера» представляют собой проводные гарнитуры для мобильных телефонов а также Bluetooth гарнитуры, которые не так давно были у нас на тестировании. Специально для приложений VoIP-телефонии Plantronics разработала ряд интер
07.04.2006 Jabra анонсировала новые гарнитуры

etooth, комплектуется проводом. Ее стоимость — $90. Она будет отличаться защитой от дождя. Модель C820s не поддерживает Bluetooth. Питается от батарейки типа ААА. Цена — $180. Еще две новые гарнитуры A125s и A120s стоимостью $60 и $50 соответственно предназначены для плееров iPod и подключаются к 3,5 мм разъему.
10.03.2006 CeBIT: Plantronics анонсировала новые гарнитуры

новке. В гарнитуре 510 используется Bluetooth протокол ver. 1.2 и поддержка аудиопрофилей HeadSet и Hands-Free, что обеспечивает максимальную совместимость с различными устройствами. Цена на га
12.01.2006 Nokia выпустила три Bluetooth-гарнитуры

Компания Nokia выпустила на рынок три новых Bluetooth-гарнитуры: Nokia Bluetooth Headset BH-800, Nokia Bluetooth Headset BH-900 и Nokia B

Публикаций - 1484, упоминаний - 1707

Wireless headphones и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 11801 158
Samsung Electronics 10076 154
Microsoft Corporation 24292 119
Sony 6512 106
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5656 90
Google LLC 11522 85
Intel Corporation 12011 84
Zoom Int - Zoom Video Communications 1410 63
Nvidia Corp 3372 59
Huawei 3776 56
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 55
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2485 54
LG Electronics 3585 52
Lenovo Group 2257 51
ДОК 816 50
Poly - Plantronics 135 50
HP Inc. 5646 50
Lenovo Motorola 3495 48
ASUS - AsusTek Computer Inc 2016 44
Logitech 415 43
HTC Corporation 1495 40
Meta Platforms - Facebook 4398 35
Xiaomi 1589 34
Jabra 74 33
Yandex - Яндекс 6771 31
Siemens AG - Siemens Group 2573 30
Dell EMC 4993 29
AMD - Advanced Micro Devices 4077 28
X Corp - Twitter 2828 27
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2632 27
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 27
Samsung - Harman - JBL 211 27
Merlion - Мерлион 727 23
Qualcomm Technologies 1782 22
Philips 2043 21
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 69 20
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 629 19
Cisco Systems 5051 18
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 319 18
Toshiba Corporation 2921 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6871 43
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 20
Россети Ленэнерго 1700 17
Лента - Сеть розничной торговли 1981 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 795 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 14
Евросеть 1403 10
Совкомбанк Совесть 270 9
Май - Майский чай - российская торговая компания 1195 7
Dixis - Диксис 359 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 463 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 247 6
Carl Zeiss AG 292 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 372 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 557 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 156 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 4
Почта России ПАО 2053 4
Связной ГК 1361 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 458 3
АльфаСтрахование СГ 301 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6851 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1199 3
Hyundai Motor Company 356 3
Цифроград 171 3
Ланит - re:Store - Рестор 169 3
Градиент 85 3
Tesla Motors 379 3
Телефон.Ру 92 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 3
Меркури - Mercury 213 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 82 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 427 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 3
KGI Securities 50 2
Walt Disney Company 579 2
ВТБ - ВТБ24 662 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4474 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5250 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4282 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1327 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1331 6
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Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы 68 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3688 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1870 1
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МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 71 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 84
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1407 7
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 217 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 44 1
AAA - American Automobile Association - Американская автомобильная ассоциация - федерация автомобильных клубов Северной Америки 1 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 53 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
ASF - Apache Software Foundation 108 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 113 1
Ассоциация менеджеров 87 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
Linux Foundation 180 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6994 536
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23268 461
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9284 441
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23743 439
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9777 400
Наушники - Headphones 3823 392
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12252 375
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1016 359
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23206 338
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20238 318
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27283 292
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9923 289
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16691 282
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12214 281
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5965 267
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