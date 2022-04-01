Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72941
ИКТ 6791
Организации 4763
Ведомства 1373
Ассоциации 541
Технологии 2626
Системы 15397
Персоны 24738
География 1321
Статьи 894
Пресса 760
ИАА 548
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1080
Мероприятия 763

Web service Веб-сервис Интернет-сервис Онлайн-сервис



01.04.2022 Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция 1
21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования 1
31.01.2022 «Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг» 1
20.01.2022 «Авито» и участники ИТ-коалиции подписали мировое соглашение с «Яндексом». Компании получат доступ к “Обогащенным ответам” поисковика 1
18.01.2022 Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России 1
04.11.2021 Как получить и отправить факс в 2021 году 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси 1
20.08.2021 Пол-России приветствует государственные блокировки в интернете 1
17.08.2021 Как устроена АИС, на которой работает вся система налогообложения в России 1
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26% 1
23.07.2021 Можно ли анонимно отправить SMS 2
23.07.2021 Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon 2
20.07.2021 Market.CNews подготовил обзор ключевых параметров выбора глобального облачного провайдера 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 1
14.07.2021 Ozon заставляет постоянных покупателей переплачивать, а новичкам делает мегаскидки 1
13.07.2021 «Магнит» объявляет о назначении директора по электронной коммерции 1
09.07.2021 Microsoft поднимает цены в России 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 1
18.06.2021 3 простых способа отправить большие файлы через Интернет 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
08.06.2021 Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов 1
01.06.2021 Русскоязычный вредонос раздается с поддельных сайтов Microsoft Store и Spotify 1
28.05.2021 Россиянам разрешили спорить с интернет-магазинами через «Госуслуги» 1
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
19.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 1
18.05.2021 SAS расширяет возможности для аналитики в облаке 1
14.05.2021 Amazon нанимает тысячи сотрудников только для того, чтобы их поскорее уволить 1
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox 1
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
04.05.2021 Легендарная Yahoo продается за бесценок 1
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
28.04.2021 «Ростелеком» запустил свою CRM-систему для Уральского филиала 1
28.04.2021 Республика Татарстан автоматизирует контроль результатов нацпроектов при поддержке «AT Consulting Восток» 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
19.04.2021 «Ростех» предложил применять искусственный интеллект для обеспечения безопасности полетов 1

Публикаций - 254, упоминаний - 260

Web service упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 16
Oracle Corporation 5983 8
Meta Platforms - Facebook 4230 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 8
VK - Mail.ru Group 3016 5
Yandex - Яндекс 4943 4
Apple Inc 10605 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5409 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2328 3
SAP SE 4537 3
PayPal 632 3
HP - Hewlett-Packard 3564 3
Cisco Systems 4710 2
Google LLC 10151 2
СКБ Контур 690 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 2
HTC Corporation 1416 2
Intel Corporation 11198 2
Twitter 2416 2
Крок - Croc 1610 1
ВТБ Мобильная карта НКО ИТИС 24 1
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 1
1С-Битрикс - Bitrix 432 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 1
Корус Консалтинг ГК 1010 1
Philips 1943 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 730 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 192 1
Ростех - Ростехнологии 2502 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 963 1
Huawei 3175 1
Citrix Systems 741 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 344 1
5875 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 137 1
Qualcomm Technologies 1626 1
Google - Keyhole 34 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 184 1
Калуга Астрал 46 1
Acer Group 2292 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 289 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 1
Почта Банк 318 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 278 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 823 1
Avito - Авито 225 1
ЦИАН - CIAN 58 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 18 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Swatch 27 1
Western Union 119 1
Уралсиб Банк 474 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2203 6
Президент Российской Федерации 3505 4
Правительство РФ 7782 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2137 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2679 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1851 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1303 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 567 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1448 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1048 1
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 114 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3196 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2214 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 244 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
ГИС-Ассоциация 231 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 33
Сервер - Серверные платформы 8596 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 26
Website - Вебсайт 7515 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7305 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5136 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1797 10
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2861 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41016 8
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3539 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10446 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6258 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9186 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3273 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1013 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 3586 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5376 3
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 196 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4539 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 903 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1874 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2276 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6443 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 599 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 359 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 926 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 456 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5002 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1650 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1718 2
Google Android 11851 13
Apple iOS 6372 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6169 4
WhatsApp Messenger 728 4
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 200 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Apple iPhone OS 137 2
Depositphotos - фотобанк 362 2
Google YouTube - Видеохостинг 2243 2
Google Maps - Карты Google 648 2
Google Play - Google Store - Android Market 2705 2
Google Earth - Google Планета Земля 451 2
Micro Focus - Novell eDirectory 26 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 90 1
Intel Amber Lake 20 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 684 1
Яндекс.Метрика 139 1
Microsoft Office 3222 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 244 1
Nokia Nseries 409 1
Apple MobileMe - Apple iTools 35 1
Apple iPhone 3GS 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2447 1
Micro Focus - Novell Directory Services - NDS 31 1
Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 47 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 494 1
Nokia Ovi Store 89 1
Apple iPhone 3 401 1
Flickr - Фотохостинг 242 1
AMD AMD64 73 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 70 1
Nokia 5800 33 1
Microsoft Visual Studio 321 1
Microsoft DirectX 595 1
Microsoft Office Excel 790 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 48 1
Apple iPad 3623 1
Microsoft Windows 7 1775 1
Климарев Михаил 47 2
Ширшов Павел 76 1
Карпачевский Андрей 1 1
Шаскольский Максим 2 1
Патрушев Николай 21 1
Горюнов Михаил 16 1
Симонов Игорь 100 1
Демидов Михаил 132 1
Слепов Олег 7 1
Быков Сергей 12 1
Ксенин Алекс 311 1
Путин Владимир 2526 1
Титов Герман 6 1
Топадзе Виктор 3 1
Смирнова Ольга 8 1
Агеева Анна 8 1
Яшин Леонид 21 1
Соломин Павел 4 1
Масарская Наталия 36 1
Веневцев Андрей 8 1
Зотов Алексей 26 1
Ефремов Александр 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 106329 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 8
Германия - Федеративная Республика 8647 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33239 5
Земля - планета Солнечной системы 7241 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45356 2
Европа 11456 2
Россия - УФО - Свердловская область 1098 2
Европа Восточная 2904 2
Беларусь - Минск 539 1
Япония 9855 1
Европа Западная 1326 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2142 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1347 1
Америка Северная 2645 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 1
Израиль 1749 1
Россия - ПФО - Самарская область 916 1
Украина 6085 1
Польша - Республика 1539 1
Греция - Греческая Республика 730 1
Россия - СФО - Кемеровская область 672 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 386 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1545 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 888 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1186 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5315 1
Россия - ПФО - Казань 2037 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3026 1
Россия - СФО - Новосибирск 3236 1
Китай - Тайвань 1977 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 657 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1038 1
Испания - Каталония - Барселона 707 1
Солнечная система 2193 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 703 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 452 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 3
Мошенничество - Махинации 1665 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2508 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1711 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 353 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3613 1
Русский язык 4686 1
Пиратство - Авторское право 476 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 78 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 77 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10435 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 265 1
EE Times 156 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3273 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 189 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1163 1
Связь-Экспокомм 41 2
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 588 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1444 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979642.
Создано именных указателей - 72941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022