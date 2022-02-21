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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Web service Веб-сервис Интернет-сервис



21.02.2022 Крупнейший в мире облачный сервис переходит на самый любимый хакерами язык программирования 1
31.01.2022 «Билайн» расширил свое присутствие в Гонконге и сократил задержки в сети «Москва-Гонконг» 1
20.01.2022 «Авито» и участники ИТ-коалиции подписали мировое соглашение с «Яндексом». Компании получат доступ к “Обогащенным ответам” поисковика 1
18.01.2022 Географы МГУ создали картографический веб-сервис, который показывает развитие электросетей в России 1
08.12.2020 Veeam выпустила новую версию Veeam Backup for AWS 1
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 1
24.11.2020 Softline помогла международной сети кинотеатров Cinepolis интегрировать информационные системы 1
24.11.2020 Orange Business Services и Amazon Web Services заключили глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве 1
24.11.2020 Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту 1
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
26.06.2020 Программисты больше не нужны. Запущен бесплатный сервис создания ПО теми, кто не умеет программировать 1
09.06.2020 Решение Genesys Cloud включено в каталог AWS Marketplace 1
09.04.2020 Linxdatacenter представил комплекс ИТ-инструментов для работы в условиях пандемии 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
16.09.2019 Microsoft отказался продавать властям ПО для распознавания лиц 1
14.08.2019 Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов 1
31.07.2019 Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов 1
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака 1
23.01.2019 Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services 1
04.10.2018 Главный производитель чипов переходит на 5 нм и уводит разработку в облака 1
17.08.2018 Россиянам запретили ходить на культовый ресурс с бесплатными лекциями 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
28.03.2018 Oracle заявила о выводе рынка облачных СУБД на качественно новый уровень 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
06.12.2017 Ларс Гёбель: Современной компании жизненно необходимо интеллектуальное управление данными 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1
14.08.2017 Connectivity: связи решают все 1
04.08.2017 Как зарабатывать на телеком-платформе 1
15.06.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2017 г. 1
22.12.2016 Запостить из облака: как эффективнее размещать контент в соцсетях 1
13.12.2016 Цифровая трансформация меняет способ «потребления» систем хранения 1
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 1
10.02.2016 Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 1
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом 1
19.08.2015 «СКБ Контур» проводит стипендиальный конкурс среди студентов на разработку веб-сервиса на C# и ASP.NET 1

Публикаций - 78, упоминаний - 82

Web service упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Twitter 2375 2
СКБ Контур 589 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 2
Google LLC 9983 2
Apple Inc 10475 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5388 2
HTC Corporation 1405 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet Exchange 128 1
Red Hat 1169 1
HP - Hewlett-Packard 3552 1
LG Electronics 3270 1
InfoWatch - Инфовотч 837 1
1С-ИжТиСи 22 1
Крипто-ПРО 296 1
PayPal 629 1
Программный продукт ГК 3768 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 192 1
VAIO 265 1
Milestone 52 1
ВТБ Мобильная карта НКО ИТИС 24 1
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 149 1
1С-Битрикс - Bitrix 420 1
Инфосистемы Джет 861 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1057 1
5660 1
Acer Group 2272 1
Meta - Facebook 4194 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7627 1
HP Inc. 5254 1
Qualcomm Technologies 1613 1
Google - Keyhole 34 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 180 1
Калуга Астрал 45 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1943 1
Philips 1925 1
Citrix Systems 737 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 275 1
Yandex - Яндекс 4886 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 288 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2053 1
Почта Банк 313 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 819 1
Avito - Авито 213 1
ЦИАН - CIAN 55 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 16 1
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Swatch 27 1
Президент Российской Федерации 3282 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3098 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 1
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 114 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 1
ГИС-Ассоциация 231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10323 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5313 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2626 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2137 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6414 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8965 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2405 2
DLNA - Digital Living Network Alliance 399 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8390 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 566 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7802 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7312 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 531 1
AVI - Audio Video Interleave 403 1
DivX - видеокодек 423 1
WMA - Windows Media Audio 933 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1721 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1157 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1288 1
Масштабируемость - Scalability 1463 1
Кнопочное управление 103 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 147 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2598 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 100 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 549 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1119 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3055 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 133 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 862 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 311 1
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 96 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5862 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1767 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1188 1
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 187 1
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 512 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6050 4
Nokia Symbian OS 1388 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 3
Google Android 11773 3
Google Play - Google Store - Android Market 2684 2
Google Earth - Google Планета Земля 451 2
Google Maps - Карты Google 634 2
Apple iPhone OS 137 2
Google YouTube - Видеохостинг 2212 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 490 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 100 1
SELinux - Security Enhanced Linux 20 1
Google Talk - Google Chat 157 1
Google Voice VoIP-телефония 54 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 219 1
Cydia - Неофициальное приложение для операционной системы iOS 18 1
Apple iPod 1342 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 393 1
Nokia X-Series 46 1
Nokia 5800 33 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1703 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 61 1
AMD AMD64 73 1
Flickr - Фотохостинг 242 1
Apple iPhone 3 401 1
Nokia Ovi Store 89 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 494 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 1
Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 47 1
Micro Focus - Novell Directory Services - NDS 31 1
Micro Focus - Novell eDirectory 26 1
Apple iPhone 3GS 20 1
Apple MobileMe - Apple iTools 35 1
Nokia N-series 408 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 236 1
OpenGL - Язык программирования 214 1
Apple iPad 3587 1
Microsoft Windows 7 1770 1
C# - C Sharp - Язык программирования 222 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 17 1
Титов Герман 6 1
Карпачевский Андрей 1 1
Шаскольский Максим 2 1
Горюнов Михаил 16 1
Симонов Игорь 100 1
Демидов Михаил 132 1
Слепов Олег 7 1
Быков Сергей 12 1
Ксенин Алекс 311 1
Ширшов Павел 76 1
Путин Владимир 2504 1
Топадзе Виктор 3 1
Смирнова Ольга 8 1
Агеева Анна 8 1
Яшин Леонид 20 1
Соломин Павел 4 1
Масарская Наталия 36 1
Веневцев Андрей 8 1
Зотов Алексей 26 1
Ефремов Александр 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 103834 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 2
Того - Тоголезская Республика 18289 2
Европа 10666 2
Солнечная система 2169 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 1
Бразилия - Федеративная Республика 1923 1
Индия - Республика 4194 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1253 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12030 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1186 1
Япония 9636 1
Америка Северная 2636 1
Европа Западная 1326 1
Беларусь - Минск 536 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11163 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 327 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 1
Земля - планета Солнечной системы 7071 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12785 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 451 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 686 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 879 1
Испания - Каталония - Барселона 707 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1031 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 650 1
Китай - Тайвань 1829 1
Россия - СФО - Новосибирск 3198 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2942 1
Россия - ПФО - Казань 1988 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5166 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1159 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2276 1
Русский язык 4206 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3056 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1139 1
Связь-Экспокомм 39 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1432 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
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