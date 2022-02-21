Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Web service Веб-сервис Интернет-сервис
Публикаций - 78, упоминаний - 82
Web service упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Титов Герман 6 1
|Карпачевский Андрей 1 1
|Шаскольский Максим 2 1
|Горюнов Михаил 16 1
|Симонов Игорь 100 1
|Демидов Михаил 132 1
|Слепов Олег 7 1
|Быков Сергей 12 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Ширшов Павел 76 1
|Путин Владимир 2504 1
|Топадзе Виктор 3 1
|Смирнова Ольга 8 1
|Агеева Анна 8 1
|Яшин Леонид 20 1
|Соломин Павел 4 1
|Масарская Наталия 36 1
|Веневцев Андрей 8 1
|Зотов Алексей 26 1
|Ефремов Александр 16 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2276 1
|Русский язык 4206 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3056 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru